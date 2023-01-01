https://sputnikarabic.ae/20230101/السيسي-يؤكد-لنتنياهو-مواصلة-مصر-جهودها-لاستئناف-المفاوضات-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1071822653.html

السيسي يؤكد لنتنياهو مواصلة مصر جهودها لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السيسي يؤكد لنتنياهو مواصلة مصر جهودها لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مواصلة بلاده تحركاتها المكثفة في ‏كافة الملفات المتعلقة بالقضية... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T14:15+0000

2023-01-01T14:15+0000

2023-01-01T14:15+0000

بنيامين نتنياهو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

إسرائيل

العالم العربي

العالم

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كما شدد السيسي خلال اتصال هاتفي بينه وبين نتنياهو، اليوم الأحد، "على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد سيادته على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وفي الاتصال، هنأ الرئيس المصري نتنياهو على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كما تباحثا بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست، يوم الخميس الماضي.وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل؛ إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.

https://sputnikarabic.ae/20210521/نتنياهو-يشكر-السيسي-على-دوره-المهم-في-تغريدة-على-تويتر-1049030240.html

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