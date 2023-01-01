https://sputnikarabic.ae/20230101/السيسي-يوجه-بقيام-صندوق-مصر-السيادي-بتعزيز-بالاستغلال-الأمثل-لأصول-وممتلكات-الدولة-1071836272.html
السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة
السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T21:31+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وإن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.ولفت إلى أن السيسي أطلع على مجمل مشروعات وأنشطة الصندوق "لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني".وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الاجتماع شهد عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.ولفت أيضا إلى أنه تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/السيسي-يهنئ-نتنياهو-بتشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-1071823132.html
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السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز بالاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بأن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال المتحدث إن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي"، وإن السيسي وجه بقيام صندوق مصر السيادى
بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة.
ولفت إلى أن السيسي أطلع على مجمل مشروعات وأنشطة الصندوق "لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الاجتماع شهد عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
ولفت أيضا إلى أنه تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية
والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.