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https://sputnikarabic.ae/20230101/الصحة-العراقية-نصف-حالات-الإنفلونزا-المسجلة-هي-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1071817773.html
الصحة العراقية: نصف حالات الإنفلونزا المسجلة هي إصابات بمتحور أوميكرون
الصحة العراقية: نصف حالات الإنفلونزا المسجلة هي إصابات بمتحور أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن نصف حالات الإنفلونزا المسجلة في البلاد هي إصابات بمتحور أوميكرون. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T11:51+0000
2023-01-01T11:51+0000
أخبار العراق اليوم
أوميكرون
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جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الحلفي إن "متحور أوميكرون أصبح متوطنا في العراق ولا قلق من دخول المتحور مرة أخرى كونه نفس المتحور".لكنه أشار إلى أن السلالة الجديدة من المتحور "أسرع انتقالا من السلالات السابقة".وأوضح أن "نصف حالات الإنفلونزا تقريبا هي أوميكرون، والمتبقي 2 إنفلونزا (A)، و2 إنفلونزا (B)".واستبعد المسؤول العراقي إعلان توجيهات تقيد حركة المواطنين والتجمعات، خاصة وأن العراق مقبل على استضافة بطولة "خليجي 25" في البصرة والتي ستشهد تجمعات كبيرة وانتقال العراقيين من مختلف المحافظات إليها.واعتبر أن الإجراء الأقرب هو العودة للتوصيات الأولى بعد تفشي كورونا، المتمثلة في ارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، بجانب التطعيم بلقاح كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-المحكمة-الاتحادية-العراقية-مرجعية-مفوضية-الانتخابات-لجهات-سياسية-يفقدها-استقلاليتها-1071817142.html
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أخبار العراق اليوم, أوميكرون
أخبار العراق اليوم, أوميكرون

الصحة العراقية: نصف حالات الإنفلونزا المسجلة هي إصابات بمتحور أوميكرون

11:51 GMT 01.01.2023
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن نصف حالات الإنفلونزا المسجلة في البلاد هي إصابات بمتحور أوميكرون.
جاء هذا في تصريحات لمدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الحلفي إن "متحور أوميكرون أصبح متوطنا في العراق ولا قلق من دخول المتحور مرة أخرى كونه نفس المتحور".
لكنه أشار إلى أن السلالة الجديدة من المتحور "أسرع انتقالا من السلالات السابقة".
وأوضح أن "نصف حالات الإنفلونزا تقريبا هي أوميكرون، والمتبقي 2 إنفلونزا (A)، و2 إنفلونزا (B)".
واستبعد المسؤول العراقي إعلان توجيهات تقيد حركة المواطنين والتجمعات، خاصة وأن العراق مقبل على استضافة بطولة "خليجي 25" في البصرة والتي ستشهد تجمعات كبيرة وانتقال العراقيين من مختلف المحافظات إليها.
واعتبر أن الإجراء الأقرب هو العودة للتوصيات الأولى بعد تفشي كورونا، المتمثلة في ارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، بجانب التطعيم بلقاح كورونا.
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