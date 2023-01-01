https://sputnikarabic.ae/20230101/الكشف-عن-موعد-وصول-كريستيانو-رونالدو-إلى-السعودية-فيديو-1071808773.html
الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية... فيديو
الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية... فيديو
كشفت وسائل إعلام سعودية عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة لتقديمه للجمهور بعد إمضاء العقد مع نادي النصر. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T05:35+0000
2023-01-01T05:35+0000
2023-01-01T05:35+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
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وقال مراسل قناة "SSC" السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي، بدر رافع: "رونالدو سيصل يوم الأحد للرياض بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر، وسيقام حفل كبير لتقديم النجم البرتغالي يوم الثلاثاء".وتعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.كما نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها للأخبار العاجلة على "تويتر" أن "نادي النصر وقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرةً إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية... فيديو
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كشفت وسائل إعلام سعودية عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة لتقديمه للجمهور بعد إمضاء العقد مع نادي النصر.
وقال مراسل قناة "SSC" السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي، بدر رافع: "رونالدو سيصل يوم الأحد للرياض بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر، وسيقام حفل كبير لتقديم النجم البرتغالي يوم الثلاثاء".
وتعاقد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسميا مع نادي "النصر" السعودي، وذلك بعد أن تم فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.
وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025.
كما نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها للأخبار العاجلة على "تويتر" أن "نادي النصر وقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف".
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرةً إلى أن النجم البرتغالي سيلعب مع النادي السعودي
ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، في عقد يستمر لموسمين ونصف.