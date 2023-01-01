https://sputnikarabic.ae/20230101/الكويت-تطلق-قمرها-الاصطناعي-الأول-1071815344.html
الكويت تطلق قمرها الاصطناعي الأول
الكويت تطلق قمرها الاصطناعي الأول
تستعد الكويت لإطلاق قمرها الاصطناعي الأول "كويت سات 1"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، من الولايات المتحدة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:30+0000
2023-01-01T10:30+0000
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الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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وينطلق القمر من ولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ فضائي من منصة "فكم"، وعند وصوله إلى المدار المحدد له سينفصل الصاروخ عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية، تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأشار مدير العمليات بمشروع القمر الاصطناعي الأول، الدكتور أحمد الكندري، إلى أنه "بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاق قمر "كويت سات 1"، سيقوم بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل في المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة".وسيدور قمر "كويت سات 1" حول كوكب الأرض، والذي يحمل كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.ومن خلال الصور المرسلة من جانب القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.
الكويت
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تطلق قمرها الاصطناعي الأول
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تستعد الكويت لإطلاق قمرها الاصطناعي الأول "كويت سات 1"، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، من الولايات المتحدة.
وينطلق القمر من ولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ فضائي من منصة "فكم"، وعند وصوله إلى المدار المحدد له سينفصل الصاروخ عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية، تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشار مدير العمليات بمشروع القمر الاصطناعي الأول، الدكتور أحمد الكندري، إلى أنه "بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاق قمر "كويت سات 1"، سيقوم بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل في المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة".
وسيدور قمر "كويت سات 1" حول كوكب الأرض، والذي يحمل كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.
ومن خلال الصور المرسلة من جانب القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.