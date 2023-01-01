https://sputnikarabic.ae/20230101/اليمن-حريق-وانفجارات-تهز-معسكرا-أمنيا-في-عدن-1071818878.html
اليمن... حريق وانفجارات تهز معسكرا أمنيا في عدن
اليمن... حريق وانفجارات تهز معسكرا أمنيا في عدن
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في معسكر لقوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا هائلا نشب في مخازن تابعة لمعسكر قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في حي النصر في منطقة العريش في مديرية خورمكسر شرقي عدن.ووفقا للمصدر، يعتقد أن الحريق امتد إلى مستودع للذخيرة وأدى إلى انفجارات فيه.وأضاف أن الحريق أسفر عن سقوط ضحايا لم تعرف بعد حصيلتهم.وأكد أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة وإخماد الحريق المستمر منذ أكثر من ساعتين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/اليمن-والإمارات-يوقعان-اتفاقية-لإنشاء-محطة-طاقة-شمسية-في-عدن-بقدرة-120-ميغاوات-1071464066.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
اليمن... حريق وانفجارات تهز معسكرا أمنيا في عدن
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اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في معسكر لقوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك
"، بأن حريقا هائلا نشب في مخازن تابعة لمعسكر قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] في حي النصر في منطقة العريش في مديرية خورمكسر شرقي عدن.
21 ديسمبر 2022, 16:32 GMT
ووفقا للمصدر، يعتقد أن الحريق امتد إلى مستودع للذخيرة وأدى إلى انفجارات فيه.
وأضاف أن الحريق أسفر عن سقوط ضحايا لم تعرف بعد حصيلتهم.
وأكد أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة وإخماد الحريق المستمر منذ أكثر من ساعتين.