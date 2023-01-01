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https://sputnikarabic.ae/20230101/انتشال-18-جثة-مجهولة-الهوية-بمدينة-سرت-الليبية-ما-علاقتها-بتنظيم-داعش--1071836154.html
انتشال 18 جثة مجهولة الهوية بمدينة سرت الليبية... ما علاقتها بتنظيم "داعش"
انتشال 18 جثة مجهولة الهوية بمدينة سرت الليبية... ما علاقتها بتنظيم "داعش"
أعلنت الهيئة العامة للحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T21:28+0000
2023-01-01T21:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وتم العثور على الجثث في منقطة السبعة، حيث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة.وبعد أن تم أخذ عينات من عظام الجثث، تم دفنها، حسب وكالة شينخوا الصينية.وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية عن انتشال 42 جثة مجهولة الهوية، من مقبرة جماعية داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، وهو نفس الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل بمدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس.وخضعت مدينة سرت منذ 7 سنوات لسيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، حيث شهدت المنطقة عمليات إعدام واعتقالات كبرى لمدنيين وعسكريين من أبناء المدينة.وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

انتشال 18 جثة مجهولة الهوية بمدينة سرت الليبية... ما علاقتها بتنظيم "داعش"

21:28 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 21:54 GMT 01.01.2023)
© AFP 2022 / Abdullah Domaعناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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أعلنت الهيئة العامة للحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن انتشال 18 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد.
وتم العثور على الجثث في منقطة السبعة، حيث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة.
وبعد أن تم أخذ عينات من عظام الجثث، تم دفنها، حسب وكالة شينخوا الصينية.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية عن انتشال 42 جثة مجهولة الهوية، من مقبرة جماعية داخل مدرسة ابن خلدون بمنطقة الجيزة البحرية في سرت، وهو نفس الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل بمدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس.
وخضعت مدينة سرت منذ 7 سنوات لسيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، حيث شهدت المنطقة عمليات إعدام واعتقالات كبرى لمدنيين وعسكريين من أبناء المدينة.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
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