https://sputnikarabic.ae/20230101/انفجارات-وسط-دونيتسك-وأوكرانيا-تطلق-25-صاروخا-على-المدينة-1071805304.html

انفجارات وسط دونيتسك وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة

انفجارات وسط دونيتسك وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T01:16+0000

2023-01-01T01:16+0000

2023-01-01T01:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "MLRS" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي بالمدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".ويوم السبت، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في بيان، إن القوات الأوكرانية قصفت عشية رأس السنة الجديدة مدينة دونيتسك وغورلوفكا وماكيفكا، بقذائف يستخدمها حلف "الناتو" من عيار "155 م".يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار ليل السبت/الأحد، في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من الغارات الجوية، كما سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفقا للسلطات الأوكرانية.وقال عمدة كييف على حسابه بموقع "تليغرام"، إن دوي انفجارات سُمع في العاصمة الأوكرانية، وفُعلت أنظمة الدفاع الجوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1071804839.html

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