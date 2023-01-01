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https://sputnikarabic.ae/20230101/باستخدام-الذهب-ابتكار-حل-لتكثف-بخار-الماء-على-النظارات-1071830857.html
باستخدام الذهب... ابتكار حل لتكثف بخار الماء على النظارات
باستخدام الذهب... ابتكار حل لتكثف بخار الماء على النظارات
طور فريق من الباحثين من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ نظاما، مدمجا في النظارات، يمكنه منع تكون بخار الماء على عدسات النظارات. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T17:34+0000
2023-01-01T17:34+0000
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وأوضحت مجلة "ناتشر" العلمية التي نشرت تفاصيل الابتكار أنه عبارة عن طبقة شفافة رقيقة للغاية من الذهب وأكسيد التيتانيوم، يمكنها امتصاص الحرارة وتدفئة سطح عدسة النظارة وبذلك لا يتكثف بخار الماء عليها.تتكون الطبقة المبتكرة من جزيئات الذهب محصورة بين طبقتين رفيعتين جدا من أكسيد التيتانيوم، وهو مادة عازلة بفضل خصائصها الانعكاسية يمكنها زيادة فعالية التأثير الحراري.يقول إيوان هشلر، أحد القائمين على الابتكار، إن "الشريط المبتكر يمتص جزءا كبيرا من الأشعة تحت الحمراء، مما يزيد من درجة حرارة السطح بما يصل إلى 8 درجات مئوية"، مشيرا إلى أن سُمك هذا الشريط يبلغ 10 نانومتر فقط، (أي أن ورقة الذهب أكثر سمكا بـ 12 مرة).وانتهج الباحثون طريقا مختلفا عن الطرق التقليدية لإزالة بخار الماء، التي تستخدم جزيئات تلتقط الماء لتوزيع التكثيف على السطح، ففي الابتكار الجديد، يمنع شريط الذهب وأكسيد التيتانيوم تكون القطرات على السطح عن طريق تسخينه، وهو نفس المبدأ المستخدم في الزجاج الخلفي للسيارات لكن في هذه الحالة لا حاجة للكهرباء.يشار إلى أنه يمكن استخدام تلك الفكرة لتطبيقات أخرى غير معالجة مشكلة ضباب النظارات، حيث يمكن استخدام هذا الشريط لمعالجة النوافذ أو زجاج السيارة أو المرايا أو المستشعرات البصرية.
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الصحة
الصحة

باستخدام الذهب... ابتكار حل لتكثف بخار الماء على النظارات

17:34 GMT 01.01.2023
© Photo / Pixabayشخص يرتدي نظارة
شخص يرتدي نظارة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Photo / Pixabay
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طور فريق من الباحثين من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ نظاما، مدمجا في النظارات، يمكنه منع تكون بخار الماء على عدسات النظارات.
وأوضحت مجلة "ناتشر" العلمية التي نشرت تفاصيل الابتكار أنه عبارة عن طبقة شفافة رقيقة للغاية من الذهب وأكسيد التيتانيوم، يمكنها امتصاص الحرارة وتدفئة سطح عدسة النظارة وبذلك لا يتكثف بخار الماء عليها.
تتكون الطبقة المبتكرة من جزيئات الذهب محصورة بين طبقتين رفيعتين جدا من أكسيد التيتانيوم، وهو مادة عازلة بفضل خصائصها الانعكاسية يمكنها زيادة فعالية التأثير الحراري.
يقول إيوان هشلر، أحد القائمين على الابتكار، إن "الشريط المبتكر يمتص جزءا كبيرا من الأشعة تحت الحمراء، مما يزيد من درجة حرارة السطح بما يصل إلى 8 درجات مئوية"، مشيرا إلى أن سُمك هذا الشريط يبلغ 10 نانومتر فقط، (أي أن ورقة الذهب أكثر سمكا بـ 12 مرة).
وانتهج الباحثون طريقا مختلفا عن الطرق التقليدية لإزالة بخار الماء، التي تستخدم جزيئات تلتقط الماء لتوزيع التكثيف على السطح، ففي الابتكار الجديد، يمنع شريط الذهب وأكسيد التيتانيوم تكون القطرات على السطح عن طريق تسخينه، وهو نفس المبدأ المستخدم في الزجاج الخلفي للسيارات لكن في هذه الحالة لا حاجة للكهرباء.
يشار إلى أنه يمكن استخدام تلك الفكرة لتطبيقات أخرى غير معالجة مشكلة ضباب النظارات، حيث يمكن استخدام هذا الشريط لمعالجة النوافذ أو زجاج السيارة أو المرايا أو المستشعرات البصرية.
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