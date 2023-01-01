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https://sputnikarabic.ae/20230101/باشينيان-أرمينيا-بحاجة-إلى-جيش-حديث-للسلام-وليس-للحرب-1071808910.html
باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب
باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن البلاد بحاجة إلى جيش حديث للسلام، وليس للحرب. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T05:49+0000
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يريفان- سبوتنيك. وقال باشينيان في كلمته للمواطنين بمناسبة العام الجديد: "الإصلاحات العميقة والشاملة التي تم إطلاقها في الجيش لها أهمية رئيسية وبدء تشكيل جيش من جنود وضباط متعلمين ووطنيين ومهنيين سيلبي المتطلبات والشروط الحديثة".وأضاف: "نحتاج إلى جيش ليس للحرب، بل من أجل السلام، لحماية سيادتنا ووحدة أراضينا. نحن لا نطمع بأرض أجنبية ونتوقع ألا يطمع الآخرون بأرضنا، ووفقا لهذه الصيغة، نحن مستعدون للسلام".
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العالم, أرمينيا, جيش
العالم, أرمينيا, جيش

باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب

05:49 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن البلاد بحاجة إلى جيش حديث للسلام، وليس للحرب.
يريفان- سبوتنيك. وقال باشينيان في كلمته للمواطنين بمناسبة العام الجديد: "الإصلاحات العميقة والشاملة التي تم إطلاقها في الجيش لها أهمية رئيسية وبدء تشكيل جيش من جنود وضباط متعلمين ووطنيين ومهنيين سيلبي المتطلبات والشروط الحديثة".
وأشار إلى أنه "يجب مضاعفة أجور العسكريين، وخلق نظام ضمانات اجتماعية للعسكريين وأفراد أسرهم، وشراء أسلحة ومعدات جديدة".
وأضاف: "نحتاج إلى جيش ليس للحرب، بل من أجل السلام، لحماية سيادتنا ووحدة أراضينا. نحن لا نطمع بأرض أجنبية ونتوقع ألا يطمع الآخرون بأرضنا، ووفقا لهذه الصيغة، نحن مستعدون للسلام".
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