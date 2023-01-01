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https://sputnikarabic.ae/20230101/بكين-تتهم-واشنطن-بتزييف-الحقائق-بعد-مواجهة-خطرة-بين-مقاتلة-صينية-وأخرى-أمريكية-1071828261.html
بكين تتهم واشنطن "بتزييف الحقائق" بعد مواجهة خطرة بين مقاتلة صينية وأخرى أمريكية
بكين تتهم واشنطن "بتزييف الحقائق" بعد مواجهة خطرة بين مقاتلة صينية وأخرى أمريكية
قالت وزارة الدفاع الصينية، إن طائرة عسكرية أمريكية انخرطت في مواجهة مع طائرات صينية فوق مياه بحر الجنوب، الأسبوع الماضي، في انتهاك للقانون الدولي وما عرض سلامة... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:40+0000
2023-01-01T16:40+0000
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رصد عسكري
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قال الجيش الأمريكي يوم الخميس، إن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز "جيه 11" حلقت على مسافة 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135"، في 21 ديسمبر/ كانون الأول، مما أجبرها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام.لكن تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الصين، قال في بيان في وقت متأخر يوم السبت، إن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام بشأن الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.وأضاف أن الطائرة الأمريكية انتهكت القانون الدولي، وتجاهلت تحذيرات الصين المتكررة، وأجرت مقاربات خطيرة تهدد سلامة الطائرات الصينية، متابعا: "الولايات المتحدة تضلل الرأي العام عن عمد، في محاولة لإرباك الجمهور الدولي".وأضاف: "نطلب رسميا من الجانب الأمريكى كبح تحركات القوات البحرية والجوية فى الخطوط الأمامية، والالتزام الصارم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنع وقوع الحوادث فى البحر والجو".تعتبر بكين بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا جزءا من أراضيها السيادية، ومع ذلك، فإنها تتنازع على أجزاء منه مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الصين-سنحسن-علاقاتنا-مع-أمريكا-لكننا-سنتصدى-أيضا-لكل-أشكال-الهيمنة-1071815453.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, رصد عسكري

بكين تتهم واشنطن "بتزييف الحقائق" بعد مواجهة خطرة بين مقاتلة صينية وأخرى أمريكية

16:40 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Kin Cheungطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Kin Cheung
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قالت وزارة الدفاع الصينية، إن طائرة عسكرية أمريكية انخرطت في مواجهة مع طائرات صينية فوق مياه بحر الجنوب، الأسبوع الماضي، في انتهاك للقانون الدولي وما عرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر.
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس، إن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز "جيه 11" حلقت على مسافة 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135"، في 21 ديسمبر/ كانون الأول، مما أجبرها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام.
لكن تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الصين، قال في بيان في وقت متأخر يوم السبت، إن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام بشأن الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
الصين: سنحسن علاقاتنا مع أمريكا لكننا سنتصدى أيضا "لكل أشكال الهيمنة"
10:32 GMT
وأضاف أن الطائرة الأمريكية انتهكت القانون الدولي، وتجاهلت تحذيرات الصين المتكررة، وأجرت مقاربات خطيرة تهدد سلامة الطائرات الصينية، متابعا: "الولايات المتحدة تضلل الرأي العام عن عمد، في محاولة لإرباك الجمهور الدولي".
وأضاف: "نطلب رسميا من الجانب الأمريكى كبح تحركات القوات البحرية والجوية فى الخطوط الأمامية، والالتزام الصارم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنع وقوع الحوادث فى البحر والجو".
تعتبر بكين بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا جزءا من أراضيها السيادية، ومع ذلك، فإنها تتنازع على أجزاء منه مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي.
معلومات عن المقاتلة الصينية جي - 11 - سبوتنيك عربي
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معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
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15:23 GMT
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