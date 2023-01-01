https://sputnikarabic.ae/20230101/بلينكن-ونظيره-الصيني-الجديد-يبحثان-الحفاظ-على-خطوط-اتصال-مفتوحة-1071833724.html
بلينكن ونظيره الصيني الجديد يبحثان الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة"
بلينكن ونظيره الصيني الجديد يبحثان الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيره الصيني الجديد تشين غانغ الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T19:18+0000
2023-01-01T19:18+0000
2023-01-01T19:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وأوضح بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحدثت هاتفيا صباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية القادم تشين غانغ أثناء مغادرته واشنطن لتولي منصبه الجديد".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "ناقشنا العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".وكانت الصين قد أعلنت أمس الأول (الجمعة)، تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013، على ما أعلنه وقتها التلفزيون الرسمي الصيني.فيما تم تعيين وانغ يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تعهد وانغ يي، في رسالة بمناسبة العام الجديد، بالعمل على تصحيح المسار في العلاقات الأمريكية الصينية، لكنه تعهد أيضا بمحاربة "جميع أشكال الهيمنة".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
بلينكن ونظيره الصيني الجديد يبحثان الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة"
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه بحث مع نظيره الصيني الجديد تشين غانغ الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.
وأوضح بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحدثت هاتفيا صباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية القادم تشين غانغ
أثناء مغادرته واشنطن لتولي منصبه الجديد".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "ناقشنا العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".
وكانت الصين قد أعلنت أمس الأول (الجمعة)، تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013، على ما أعلنه وقتها التلفزيون الرسمي الصيني.
فيما تم تعيين وانغ يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية بالحزب الشيوعي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تعهد وانغ يي
، في رسالة بمناسبة العام الجديد، بالعمل على تصحيح المسار في العلاقات الأمريكية الصينية، لكنه تعهد أيضا بمحاربة "جميع أشكال الهيمنة".