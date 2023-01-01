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بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:48+0000
2023-01-01T07:48+0000
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فلاديمير بوتين
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.فيما لم تفصح الوكالة عن تفاصيل برقية التهنئة.وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى التهنئة بالعام الجديد كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وفقا للوكالة، تلقى كيم جونغ أون أيضا التهنئة بحلول العام الجديد من عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والسياسيين، بما في ذلك رؤساء منغوليا وسنغافورة وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان ورئيس وزراء الهند وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/كلمة-الرئيس-بوتين-بمناسبة-حلول-العام-الجديد-1071797277.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد

07:48 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فيما لم تفصح الوكالة عن تفاصيل برقية التهنئة.
كلمة الرئيس بوتين للشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
كلمة الرئيس بوتين بمناسبة حلول العام الجديد
أمس, 21:04 GMT
وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى التهنئة بالعام الجديد كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وفقا للوكالة، تلقى كيم جونغ أون أيضا التهنئة بحلول العام الجديد من عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والسياسيين، بما في ذلك رؤساء منغوليا وسنغافورة وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان ورئيس وزراء الهند وآخرين.
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