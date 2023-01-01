https://sputnikarabic.ae/20230101/بوتين-يهنئ-زعيم-كوريا-الشمالية-بالعام-الجديد-1071811582.html
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:48+0000
2023-01-01T07:48+0000
2023-01-01T07:48+0000
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.فيما لم تفصح الوكالة عن تفاصيل برقية التهنئة.وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى التهنئة بالعام الجديد كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وفقا للوكالة، تلقى كيم جونغ أون أيضا التهنئة بحلول العام الجديد من عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والسياسيين، بما في ذلك رؤساء منغوليا وسنغافورة وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان ورئيس وزراء الهند وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/كلمة-الرئيس-بوتين-بمناسبة-حلول-العام-الجديد-1071797277.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بالعام الجديد
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تلقى التهنئة بحلول العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فيما لم تفصح الوكالة عن تفاصيل برقية التهنئة.
وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى التهنئة بالعام الجديد كذلك من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وفقا للوكالة، تلقى كيم جونغ أون
أيضا التهنئة بحلول العام الجديد من عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والسياسيين، بما في ذلك رؤساء منغوليا وسنغافورة وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان ورئيس وزراء الهند وآخرين.