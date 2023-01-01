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تايوان تعرض المساعدة على الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا
تايوان تعرض المساعدة على الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا
عرضت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، على بكين اليوم الأحد، المساعدة إذا لزم الأمر مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بعد الرفع المفاجئ للقيود الوبائية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:31+0000
2023-01-01T15:31+0000
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الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت تساي في خطابها المعتاد بمناسبة رأس السنة الجديدة: "ما دامت هناك حاجة، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة الضرورية على أساس المخاوف الإنسانية". وأضافت أنها تأمل في أن تساعد تايوان المزيد من الناس على الخروج من الوباء وأن تحظى بعام جديد صحي وآمن.تواجه الصين انفجارا في حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" بعد أن تخلت عن سياسة الاحتواء الصارمة "صفر كوفيد" الشهر الماضي، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان.تعرضت المستشفيات الصينية لفيضان من المرضى معظمهم من كبار السن، واكتظت محارق الجثث بأعباء زائدة، ونفدت أدوية الحمى في العديد من الصيدليات.في الشهر الماضي، نقلت تقارير عن تقديرات لمسؤولين صينيين، أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيف بكين قيودها الصارمة لاحتواء المرض.تدهورت العلاقات بين تايوان والصين، حيث كثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها جزءا من أراضيها وترفض دعوات الانفصالية داخلها.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الرئيس-الصيني-لا-نزال-نواجه-تحديات-صعبة-لمكافحة-كوفيد-19-1071824265.html
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تايوان تعرض المساعدة على الصين في مكافحة تفشي فيروس كورونا

15:31 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / SAM YEHرئيسة تايوان تساي إينج
رئيسة تايوان تساي إينج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / SAM YEH
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عرضت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، على بكين اليوم الأحد، المساعدة إذا لزم الأمر مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بعد الرفع المفاجئ للقيود الوبائية.
وقالت تساي في خطابها المعتاد بمناسبة رأس السنة الجديدة: "ما دامت هناك حاجة، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة الضرورية على أساس المخاوف الإنسانية".
وأضافت أنها تأمل في أن تساعد تايوان المزيد من الناس على الخروج من الوباء وأن تحظى بعام جديد صحي وآمن.
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
الرئيس الصيني: لا نزال نواجه تحديات صعبة لمكافحة "كوفيد 19"
14:42 GMT
تواجه الصين انفجارا في حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" بعد أن تخلت عن سياسة الاحتواء الصارمة "صفر كوفيد" الشهر الماضي، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان.
تعرضت المستشفيات الصينية لفيضان من المرضى معظمهم من كبار السن، واكتظت محارق الجثث بأعباء زائدة، ونفدت أدوية الحمى في العديد من الصيدليات.
في الشهر الماضي، نقلت تقارير عن تقديرات لمسؤولين صينيين، أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ"كوفيد 19" خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيف بكين قيودها الصارمة لاحتواء المرض.
تدهورت العلاقات بين تايوان والصين، حيث كثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها جزءا من أراضيها وترفض دعوات الانفصالية داخلها.
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