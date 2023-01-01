https://sputnikarabic.ae/20230101/تركيا-تعتقل-أكثر-من-30-مشتبها-به-بتهم-إرهاب-في-جنوب-البلاد-1071836532.html
تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد
تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد
اعتقلت السلطات التركية أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في مقاطعة هاتاي الواقعة في أقصى جنوب البلاد خلال عملية خاصة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. واعتقلت الشرطة في هاتاي 16 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية) اليوم الأحد، بحسب الصحيفة التركية.وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت 17 مسلحا من تنظيم داعش (المحظورة في روسيا وعدة دول أخرى) في المقاطعة ذاتها، وضبطت القوات خلال عمليات التفتيش أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.وكانت تركيا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية لأنقرة ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".وأضاف في مؤتمر صحفي بإسطنبول على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد
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اعتقلت السلطات التركية أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في مقاطعة هاتاي الواقعة في أقصى جنوب البلاد خلال عملية خاصة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح.
سبوتنيك. واعتقلت الشرطة في هاتاي 16 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية) اليوم الأحد، بحسب الصحيفة التركية.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت 17 مسلحا من تنظيم داعش (المحظورة في روسيا وعدة دول أخرى) في المقاطعة ذاتها، وضبطت القوات خلال عمليات التفتيش أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.
وكانت تركيا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني
جنوب شرقي البلاد كانت بصدد تنفيذ عملية إرهابية، وذلك في وقت تتصاعد فيه العمليات الأمنية لأنقرة ضد معاقل التنظيم في سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صوليو، إنه تم القبض على "خلية مكونة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" في ولاية وان، كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية".
وأضاف في مؤتمر صحفي بإسطنبول على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية أن السلطات الأمنية كانت تتعقب الخلية المذكورة منذ فترة طويلة.