https://sputnikarabic.ae/20230101/تقرير-نتنياهو-يطلب-دعم-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-وزيلينسكي-يشترط-مساعدات-عسكرية-1071810703.html
تقرير: نتنياهو يطلب دعم أوكرانيا في الأمم المتحدة وزيلينسكي يشترط مساعدات عسكرية
تقرير: نتنياهو يطلب دعم أوكرانيا في الأمم المتحدة وزيلينسكي يشترط مساعدات عسكرية
رفض الرئيس الأوكراني طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "احتلال" أراضي فلسطينية لأن إسرائيل لم تمد... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:32+0000
2023-01-01T07:32+0000
2023-01-01T07:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
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ونقل الموقع عن مصادر حكومية في البلدين، أنه جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلينسكي مساء الجمعة.وطلب نتنياهو من أوكرانيا معارضة قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني بشأن تداعيات "الاحتلال للأراضي الفلسطينية".وقال زيلينسكي خلال المحادثة إنه في مقابل التصويت ضد القرار يريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تغير سياستها وتمد أوكرانيا بأنظمة دفاع لمواجهات الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، حسبما نقل التقرير عن مصدر أوكراني.وذكر التقرير أن نتنياهو لم يقدم أي تعهدات، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني لم يعجب بالرد ولم يوافق على التصويت ضد القرار.كما أنه طلب من السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة عدم حضور التصويت.وقال مصدر إسرائيلي كبير إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل لأنه بدلا من الامتناع عن التصويت، اختارت أوكرانيا تخطي التصويت، بحسب التقرير.ونتيجة لذلك، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار، حيث صوتت 87 دولة لصالحه بينما عارضته 24 دولة، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الأمم-المتحدة-2022-أكثر-الأعوام-دموية-للفلسطينيين-منذ-2005-1071802592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا
تقرير: نتنياهو يطلب دعم أوكرانيا في الأمم المتحدة وزيلينسكي يشترط مساعدات عسكرية
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رفض الرئيس الأوكراني طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "احتلال" أراضي فلسطينية لأن إسرائيل لم تمد أوكرانيا بالسلاح، بحسب تقرير لموقع "أكسيوز".
ونقل الموقع عن مصادر حكومية
في البلدين، أنه جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وزيلينسكي مساء الجمعة.
وطلب نتنياهو من أوكرانيا معارضة قرار يطالب محكمة العدل الدولية
بإصدار رأي قانوني بشأن تداعيات "الاحتلال للأراضي الفلسطينية".
وقال زيلينسكي خلال المحادثة إنه في مقابل التصويت ضد القرار يريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تغير سياستها وتمد أوكرانيا بأنظمة دفاع لمواجهات الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، حسبما نقل التقرير عن مصدر أوكراني.
وذكر التقرير أن نتنياهو لم يقدم أي تعهدات، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني لم يعجب بالرد ولم يوافق على التصويت ضد القرار.
كما أنه طلب من السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة عدم حضور التصويت.
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل لأنه بدلا من الامتناع عن التصويت، اختارت أوكرانيا تخطي التصويت، بحسب التقرير.
ونتيجة لذلك، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار، حيث صوتت 87 دولة لصالحه بينما عارضته 24 دولة، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.