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تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد وسط تعزيزات أمنية وغياب بولسونارو
تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد وسط تعزيزات أمنية وغياب بولسونارو
تشهد البرازيل، اليوم الأحد، مراسم تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برازيليا، وسط تعزيزات أمنية وغياب سلفه الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:56+0000
2023-01-01T12:56+0000
لولا دي سيلفا
أخبار البرازيل
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ويتولى لولا البالغ من العمر 77 عاما رئاسة أبرز قوة في أمريكا اللاتينية للمرة الثالثة، بعدما ترّأسها مرتين من 2003 حتى 2010، بحسب "فرانس برس".وبهذه الخطوة يفتح لولا الطريق أمام عودة اليسار البرازيلي إلى قصر بلانالتو الرئاسي.ومن المتوقع مشاركة نحو 300 ألف شخص في حفلات موسيقية ومراسم احتفالية خلال النهار في العاصمة البرازيلية الهادئة عادة.ومن بين المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب البالغ عددهم 50 مبعوثا تقريبا 17 رئيس دولة منهم رؤساء ألمانيا والبرتغال وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين، وملك إسبانيا.ويوم الجمعة، غادر جايير بولسونارو البلاد إلى ميامي، بعد أن ظل منذ إعلان فوز خصمه اللدود لولا بفارق بسيط في الانتخابات الرئاسية بعيدا عن الأضواء في برازيليا، مفضّلا التزام الصمت.يذكر أن هذه ستكون هي المرّة الأولى منذ عام 1985 التي لن يقوم فيها رئيس برازيلي منتهية ولايته بإلباس خلفه الوشاح الرئاسي.
https://sputnikarabic.ae/20221101/لولا-دا-سيلفا-من-السجن-إلى-الرئاسة-مرة-أخرى-1069706053.html
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لولا دي سيلفا, أخبار البرازيل
لولا دي سيلفا, أخبار البرازيل

تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد وسط تعزيزات أمنية وغياب بولسونارو

12:56 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
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تشهد البرازيل، اليوم الأحد، مراسم تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في برازيليا، وسط تعزيزات أمنية وغياب سلفه الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل انتهاء ولايته.
ويتولى لولا البالغ من العمر 77 عاما رئاسة أبرز قوة في أمريكا اللاتينية للمرة الثالثة، بعدما ترّأسها مرتين من 2003 حتى 2010، بحسب "فرانس برس".
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وبهذه الخطوة يفتح لولا الطريق أمام عودة اليسار البرازيلي إلى قصر بلانالتو الرئاسي.
ومن المتوقع مشاركة نحو 300 ألف شخص في حفلات موسيقية ومراسم احتفالية خلال النهار في العاصمة البرازيلية الهادئة عادة.
ومن بين المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب البالغ عددهم 50 مبعوثا تقريبا 17 رئيس دولة منهم رؤساء ألمانيا والبرتغال وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين، وملك إسبانيا.
ويوم الجمعة، غادر جايير بولسونارو البلاد إلى ميامي، بعد أن ظل منذ إعلان فوز خصمه اللدود لولا بفارق بسيط في الانتخابات الرئاسية بعيدا عن الأضواء في برازيليا، مفضّلا التزام الصمت.
يذكر أن هذه ستكون هي المرّة الأولى منذ عام 1985 التي لن يقوم فيها رئيس برازيلي منتهية ولايته بإلباس خلفه الوشاح الرئاسي.
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