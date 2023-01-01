https://sputnikarabic.ae/20230101/تونس-اضطرابات-متوقعة-في-حركة-النقل-غدا-الاثنين--1071832298.html
تونس... اضطرابات متوقعة في حركة النقل غدا الاثنين
تونس... اضطرابات متوقعة في حركة النقل غدا الاثنين
أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الأحد، إمكانية أن تشهد البلاد اضطرابا في حركة النقل والرحلات المقررة غد الاثنين 2 يناير/ كانون الثاني 2023. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T18:33+0000
2023-01-01T18:33+0000
2023-01-01T18:33+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن شركة النقل أن الاضطراب المتوقع سيكون على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية، وذلك بسبب الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى المنتسبين إليها من العاملين بالشركة من مختلف الوظائف لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنها "تتقدم بالاعتذار لعملائها عن الإزعاج الذي سينتج عن اضطرابات متوقعة في مواعيد الرحلات".يذكر أنه، يوم الاثنين الماضي، تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.وذكرت قناة "نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... اضطرابات متوقعة في حركة النقل غدا الاثنين
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أعلنت شركة النقل بتونس، اليوم الأحد، إمكانية أن تشهد البلاد اضطرابا في حركة النقل والرحلات المقررة غد الاثنين 2 يناير/ كانون الثاني 2023.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن شركة النقل أن الاضطراب المتوقع سيكون على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية، وذلك بسبب الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى المنتسبين إليها من العاملين بالشركة من مختلف الوظائف لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنها "تتقدم بالاعتذار لعملائها عن الإزعاج الذي سينتج عن اضطرابات متوقعة في مواعيد الرحلات".
وأكدت الشركة على "أنها وبدعم من سلطة الإشراف وبتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة وبالتعويل على روح المسؤولية لدى كل المنتمين إلى هذه المؤسسة ستتمكن من تخطي هذه المرحلة والمحافظة على هذا المرفق العام".
يذكر أنه، يوم الاثنين الماضي، تقرر إلغاء إضراب محطات بيع الوقود والخدمات في تونس، والذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.
وذكرت قناة
"نسمة" التونسية إنه تم التوصل لاتفاق بين وزارة الصناعة التونسية والغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع الوقود بشأن طلبات الغرفة الوطنية بخصوص بهامش الربح.
وأصدرت الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بيانا تعهدت فيه لأصحاب محطات الوقود بإمضاء الملحق التعديلي للزيادات في الأجور ل 2022 و2023 و2024 في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2022.