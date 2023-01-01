https://sputnikarabic.ae/20230101/حزب-الله-اللبناني-يرد-على-أنباء-تدهور-صحة-حسن-نصرالله-بعد-تأجيل-خطاب-الأخير-1071836388.html

"حزب الله" اللبناني يرد على أنباء تدهور صحة حسن نصرالله بعد تأجيل خطاب الأخير

"حزب الله" اللبناني يرد على أنباء تدهور صحة حسن نصرالله بعد تأجيل خطاب الأخير

نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني، الشائعات التي نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدا أنه في صحة كاملة... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T21:37+0000

2023-01-01T21:37+0000

2023-01-01T21:38+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg

نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني، الشائعات التي نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدا أنه في صحة كاملة ويتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس إنفلونزا.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المصدر المطلع، قوله إن "ما حصل للسيد نصر الله هو إصابة بفيروس إنفلونزا مما تسبب بمشاكل في صوته وصعب عليه إلقاء الخطاب المقرر يوم الجمعة الماضي".وشدد المصدر على أنه "سيلقي خطاباً في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه المقرر يوم الثلاثاء المقبل".وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت أخبار حول تدهور صحة نصرالله ودخوله في قسم الطوارئ للمستشفى.وأجّل "حزب الله" خطابا كان مقرر أن يلقيه مساء الجمعة الماضي أمينه العام حسن نصر الله إلى موعد لاحق لوعكة صحية ألمت به.جاء ذلك وفق ما أعلنته العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وبحسب البيان تقرر "إلغاء الخطاب المقرر لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي، وهو يتلقى العلاج المناسب".وأوضح أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد "الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساء".واغتيل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221030/نصر-الله-يؤكد-حصول-لبنان-على-كل-ما-أراده-في-ترسيم-الحدود--1069624351.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي