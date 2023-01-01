https://sputnikarabic.ae/20230101/خبير-الملف-السوري-تأثر-أيضا-بالعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا--1071816745.html
خبير: الملف السوري تأثر أيضا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
خبير: الملف السوري تأثر أيضا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حصاد عام 2022 لأحداث عسكرية وتطورات أمنية، بما في ذلك كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على الدول العربية... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T11:03+0000
2023-01-01T11:03+0000
2023-01-01T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الملف السوري تأثر أيضا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
خبير: الملف السوري تأثر أيضا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
شهد العالم العربي العديد من الأحداث الأمنية والتهديدات الكبيرة فكانت سوريا على مدار السنة تتعرض لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت دمشق ومحيطها ومدن أخرى، بينما ما برحت أنقرة تهدد باجتياح بري كبيرفي الشمال السوري في الأشهر الأخيرة من عام 2022 على أثر تفجير إرهابي في إسطنبول.عن هذا الموضوع، تحدث الخبير في الجماعات المسلحة حسام شعيب لشؤون عسكرية، قائلا:وأضاف قائلا:خبير: توقعات لتعاون عسكري روسي إيراني كبيرتوقع الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا روسيا إيرانيا كبيرا على جميع الصعد وقد لا يقتصر ذلك على المسيرات الإيرانية لأن موسكو لمست وتأكدت من صدق المواقف الإيرانية، ورغم كل الاتهامات التي وجهت لطهران إلا أن العلاقات بين موسكو وطهران بقيت ثابتة وقوية بشكل كبير.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071815891_111:0:1044:700_1920x0_80_0_0_57b9837df101d50566ea99c158df0dd1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الملف السوري تأثر أيضا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": حصاد عام 2022 لأحداث عسكرية وتطورات أمنية، بما في ذلك كيف أثرت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على الدول العربية والمشهد الأمني في كل من سوريا والعراق، الملف النووي الإيراني وانعكاس العلاقات الروسية الإيرانية عليه.
شهد العالم العربي العديد من الأحداث الأمنية والتهديدات الكبيرة فكانت سوريا على مدار السنة تتعرض لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت دمشق ومحيطها ومدن أخرى، بينما ما برحت أنقرة تهدد باجتياح بري كبيرفي الشمال السوري في الأشهر الأخيرة من عام 2022 على أثر تفجير إرهابي في إسطنبول.
عن هذا الموضوع، تحدث الخبير في الجماعات المسلحة حسام شعيب لشؤون عسكرية، قائلا:
لا شك أننا شهدنا في عام 2022 مجموعة من الأحداث العالمية التي أثرت في الاستراتيجيات خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري والانعكاسات على هذا الملف، لعل من أبرز ما شهدناه في هذا العام هي العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
في هذا العام كان لافتا إعلان الرئيس أردوغان عن نيته القيام بعملية برية واسعة في الشمال السوري.
خبير: توقعات لتعاون عسكري روسي إيراني كبير
توقع الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا روسيا إيرانيا كبيرا على جميع الصعد وقد لا يقتصر ذلك على المسيرات الإيرانية لأن موسكو لمست وتأكدت من صدق المواقف الإيرانية، ورغم كل الاتهامات التي وجهت لطهران إلا أن العلاقات بين موسكو وطهران بقيت ثابتة وقوية بشكل كبير.
التفاصيل في الملف الصوتي...