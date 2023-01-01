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رئيسة صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصادات العالمية
رئيسة صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصادات العالمية
توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T20:46+0000
2023-01-01T20:46+0000
اقتصاد
العالم
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وأوضحت جورجيفا بأن معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تعاني من ضعف نشاطها الاقتصادي.وأكدت في حديث لها مع برنامج "واجه الأمة" الإخباري على قناة "سي.بي.إس" الأمريكية إلى أن "العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".وتابعت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".وأضافت: "نقطة أخرى جديرة بالملاحظة، لقد تبين أن العالم في الواقع أصبح أكثر مرونة مما كنا نخشاه في بداية العام، إننا نراقب رد فعل أوروبا على صدمة الطاقة ونرى أن أوروبا تتجه حقًا نحو الاستقلال عن الإمدادات الروسية".وقالت غورغيفا إن "الشتاء القارس قادم وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث".وسبق وخفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار، وكذلك استمرار التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/صندوق-النقد-الدولي-الدول-الأوروبية-تواجه-شتاء-قاسيا-باستغنائها-عن-الطاقة-الروسية-1071828527.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

رئيسة صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصادات العالمية

20:46 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Максим Блинов
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توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جورجيفا بأن معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تعاني من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وأكدت في حديث لها مع برنامج "واجه الأمة" الإخباري على قناة "سي.بي.إس" الأمريكية إلى أن "العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
وتابعت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
صندوق النقد الدولي: الدول الأوروبية تواجه "شتاء قاسيا" باستغنائها عن الطاقة الروسية
16:42 GMT
وأضافت: "نقطة أخرى جديرة بالملاحظة، لقد تبين أن العالم في الواقع أصبح أكثر مرونة مما كنا نخشاه في بداية العام، إننا نراقب رد فعل أوروبا على صدمة الطاقة ونرى أن أوروبا تتجه حقًا نحو الاستقلال عن الإمدادات الروسية".
وقالت غورغيفا إن "الشتاء القارس قادم وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث".
وسبق وخفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار، وكذلك استمرار التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
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