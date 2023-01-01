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https://sputnikarabic.ae/20230101/زعيم-كوريا-الشمالية-يأمر-بتطوير-صواريخ-باليستية-جديدة-عابرة-للقارات-1071808180.html
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات
أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T03:35+0000
2023-01-01T03:35+0000
كوريا الشمالية
العالم
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ودعا كيم إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة".وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن البلاد ستطور أيضا "نظاما آخر لصاروخ بالستي عابر للقارات، مهمته الرئيسية تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة".وأضاف كيم أن "هذا يؤكد أهمية وضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية، ويستدعي زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد".كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن كوريا الشمالية، أطلقت أول صاروخ باليستي لها، الأحد بتوقيت سيئول، باتجاه بحر اليابان، ليكون بذلك أول صاروخ تطلقه بيونغ يانغ في عام 2023.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022 نحو 70 صاروخا باليستيا.وتقول بيونغ يانغ، إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221231/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1071801915.html
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية, العالم

زعيم كوريا الشمالية يأمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات

03:35 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / STR
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أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.
ودعا كيم إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن البلاد ستطور أيضا "نظاما آخر لصاروخ بالستي عابر للقارات، مهمته الرئيسية تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله، إن "الوضع الحالي يستدعي مضاعفة الجهود لبناء القوة العسكرية على نطاق واسع، من أجل ضمان سيادة كوريا الشمالية وأمنها ومصالحها الأساسية بالكامل ردا على المناورات العسكرية المقلقة للولايات المتحدة وقوى معادية أخرى".

وأضاف كيم أن "هذا يؤكد أهمية وضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية، ويستدعي زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد".
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أمس, 19:48 GMT
كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن كوريا الشمالية، أطلقت أول صاروخ باليستي لها، الأحد بتوقيت سيئول، باتجاه بحر اليابان، ليكون بذلك أول صاروخ تطلقه بيونغ يانغ في عام 2023.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022 نحو 70 صاروخا باليستيا.
وتقول بيونغ يانغ، إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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