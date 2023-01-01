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https://sputnikarabic.ae/20230101/زعيم-كوريا-الشمالية-يحذر-من-نسخة-آسيوية-للناتو-ما-هي-قدرات-الجيوش-الـ-3-التي-تحدث-عنها-1071823259.html
زعيم كوريا الشمالية يحذر من "نسخة آسيوية" للناتو... ما هي قدرات الجيوش الـ 3 التي تحدث عنها؟
زعيم كوريا الشمالية يحذر من "نسخة آسيوية" للناتو... ما هي قدرات الجيوش الـ 3 التي تحدث عنها؟
تعزز الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها العسكري مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بصورة جعلت بيونغ يانغ تحذر مما وصفته بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:48+0000
2023-01-01T14:48+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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ويجري الجيش الأمريكي مناورات عسكرية وتدريبات مشتركة مع كل من الدولتين، كما يعمل على تعزيز قدراتها العسكرية في مجال الأسلحة الهجومية.وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية للدول الثلاث، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.الجيش الأمريكييصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا ويمتلك نحو 1.8 مليون جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية.وتضم القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة حربية.وتضم قواته البرية 6 آلاف 612 دبابة و45 ألفا و193 مدرعة، وألفا و498 مدفعا ذاتي الحركة، وألفا و339 مدفعا مقطورا، وألفا و366 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الثالثة عالميا ويضم 484 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية بـ 770 مليار دولار.الجيش اليابانييحتل الجيش الياباني المرتبة رقم 5 عالميا ويمتلك 309 آلاف جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.وتضم القوات الجوية اليابانية ألفا و449 طائرة حربية.وتتكون القوات البرية اليابانية من ألف و4 دبابات و5 آلاف و500 مدرعة و212 مدفعا ذاتي الحركة و480 مدفعا مقطورا و99 راجمة صواريخ.ويصنف الأسطول الياباني في المرتبة رقم 19 عالميا وتقدر ميزانية دفاع اليابان بـ 47.4 مليار دولار.جيش كوريا الجنوبيةيصنف جيش كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك جيش كوريا الجنوبية قوة بشرية تقدر بمليون و130 ألف جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.وتضم القوات الجوية لكوريا الجنوبية ألفا و595 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الخامسة عالميا.أما القوات البرية فتضم ألفين و624 دبابة و13 ألفا و990 مدرعة و3 آلاف و40 مدفعا ذاتي الحركة و3 آلاف و854 مدفعا مقطورا و574 راجمة صواريخ.وتمتلك كوريا الجنوبية أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 13 عالميا بـ 234 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار.يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حذر في وقت سابق اليوم الأحد، من تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو" بذريعة تعزيز تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبية.وقال كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة نشرت خلال 2022، أنواع مختلفة من الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية لزيادة مستوى الضغط على بيونغ يانغ، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع اليابان لتشكيل كتلة عسكرية جديدة تمثل النسخة الأسيوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20220811/معلومات-عن-مناورات-درع-سوبر-غارودا-2022-التي-تشارك-فيها-14-دولة-1066282663.html
https://sputnikarabic.ae/20190810/الجيش-الأمريكي-يتدرب-على-مواجهة-خطر-بحري-بمشاركة-اليابان-1042625505.html
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https://sputnikarabic.ae/20220929/كوريا-الجنوبية-واليابان-تشاركان-في-مناورات-بحرية-مع-الأسطول-الأمريكي--1068380704.html
https://sputnikarabic.ae/20230101/كيم-جونغ-أون-يتهم-واشنطن-بتشكيل-نسخة-آسيوية-من-الناتو-1071811706.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يحذر من "نسخة آسيوية" للناتو... ما هي قدرات الجيوش الـ 3 التي تحدث عنها؟

14:48 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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تعزز الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها العسكري مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية بصورة جعلت بيونغ يانغ تحذر مما وصفته بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو".
ويجري الجيش الأمريكي مناورات عسكرية وتدريبات مشتركة مع كل من الدولتين، كما يعمل على تعزيز قدراتها العسكرية في مجال الأسلحة الهجومية.
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11 أغسطس 2022, 09:03 GMT
وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية للدول الثلاث، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

الجيش الأمريكي

يصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا ويمتلك نحو 1.8 مليون جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية.
وتضم القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة حربية.
وتضم قواته البرية 6 آلاف 612 دبابة و45 ألفا و193 مدرعة، وألفا و498 مدفعا ذاتي الحركة، وألفا و339 مدفعا مقطورا، وألفا و366 راجمة صواريخ.
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الجيش الأمريكي يتدرب على مواجهة خطر بحري بمشاركة اليابان
10 أغسطس 2019, 11:49 GMT
ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الثالثة عالميا ويضم 484 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية بـ 770 مليار دولار.

الجيش الياباني

يحتل الجيش الياباني المرتبة رقم 5 عالميا ويمتلك 309 آلاف جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.
وتضم القوات الجوية اليابانية ألفا و449 طائرة حربية.
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10 نوفمبر 2022, 08:49 GMT
وتتكون القوات البرية اليابانية من ألف و4 دبابات و5 آلاف و500 مدرعة و212 مدفعا ذاتي الحركة و480 مدفعا مقطورا و99 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الياباني في المرتبة رقم 19 عالميا وتقدر ميزانية دفاع اليابان بـ 47.4 مليار دولار.

جيش كوريا الجنوبية

يصنف جيش كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 جيشا في العالم وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك جيش كوريا الجنوبية قوة بشرية تقدر بمليون و130 ألف جندي بينهم قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.
وتضم القوات الجوية لكوريا الجنوبية ألفا و595 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الخامسة عالميا.
حاملة مروحيات قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إزومو (DDH-183) والمدمرة جي إس موراسامي (DD-101) تشاركان في تدريبات شملت تدريبات على الملاحة البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ في بحر سولو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
29 سبتمبر 2022, 07:45 GMT
أما القوات البرية فتضم ألفين و624 دبابة و13 ألفا و990 مدرعة و3 آلاف و40 مدفعا ذاتي الحركة و3 آلاف و854 مدفعا مقطورا و574 راجمة صواريخ.
وتمتلك كوريا الجنوبية أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 13 عالميا بـ 234 وحدة بحرية، وتقدر ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية بـ 46.3 مليار دولار.
يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حذر في وقت سابق اليوم الأحد، من تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو" بذريعة تعزيز تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
كيم جونغ أون يتهم واشنطن بتشكيل نسخة آسيوية من "الناتو"
08:01 GMT
وقال كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة نشرت خلال 2022، أنواع مختلفة من الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية لزيادة مستوى الضغط على بيونغ يانغ، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع اليابان لتشكيل كتلة عسكرية جديدة تمثل النسخة الأسيوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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