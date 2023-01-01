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https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html
ضابط سابق في الجيش الأمريكي: على أوكرانيا ألا تفكر بهزيمة الجيش الروسي
ضابط سابق في الجيش الأمريكي: على أوكرانيا ألا تفكر بهزيمة الجيش الروسي
قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إنه لا ينبغي لأوكرانيا التفكير في هزيمة الجيش الروسي، مؤكدًا أنه لا يوجد سيناريو يتوقع انتصار الجيش... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:11+0000
2023-01-01T10:12+0000
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وأضاف الخبير العسكري لموقع "19FortyFive"، أن عام 2023 ربما يشهد سيناريوهات مختلفة لتطور الأحداث في أوكرانيا، لكنه يرى أن كييف لن تحقق النصر في أي منها.وأوضح أن "الواقع العسكري يبين أن القوات المسلحة الأوكرانية غير مجهزة بالوسائل اللازمة لإجراء عملية هجومية كبيرة ذات قوة كافية لطرد مئات الآلاف من القوات الروسية من أوكرانيا".وأكد الضابط الأمريكي السابق أن واشنطن ستتجنب التورط بشكل مباشر في الأزمة، بغض النظر عن كيفية تطور الأوضاع.ويرى أن تجنّب الولايات المتحدة الانخراط في حرب مباشرة مع روسيا، سيمكنها من الحفاظ على أمنها القومي والاقتصادي، بغض النظر عما يجري في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221231/شويغو-انتصار-القوات-الروسية-في-عمليتها-العسكرية-بأوكرانيا-أمر-حتمي-1071786679.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ضابط سابق في الجيش الأمريكي: على أوكرانيا ألا تفكر بهزيمة الجيش الروسي

10:11 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 01.01.2023)
© Sputnik . Dmitry Vinogradovطيار القوات الجوية-الفضائية الروسية بجوار المروحية "مي-8 أ/م/ش/ت" في مطار القاعدة الجوية السورية "حميميم".
طيار القوات الجوية-الفضائية الروسية بجوار المروحية مي-8 أ/م/ش/ت في مطار القاعدة الجوية السورية حميميم. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إنه لا ينبغي لأوكرانيا التفكير في هزيمة الجيش الروسي، مؤكدًا أنه لا يوجد سيناريو يتوقع انتصار الجيش الأوكراني.
وأضاف الخبير العسكري لموقع "19FortyFive"، أن عام 2023 ربما يشهد سيناريوهات مختلفة لتطور الأحداث في أوكرانيا، لكنه يرى أن كييف لن تحقق النصر في أي منها.

وتابع: "لا يوجد سيناريو يتنبأ بانتصار الجيش الأوكراني".

وأوضح أن "الواقع العسكري يبين أن القوات المسلحة الأوكرانية غير مجهزة بالوسائل اللازمة لإجراء عملية هجومية كبيرة ذات قوة كافية لطرد مئات الآلاف من القوات الروسية من أوكرانيا".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: انتصار القوات الروسية في عمليتها العسكرية الخاصة أمر حتمي
أمس, 09:32 GMT
وأكد الضابط الأمريكي السابق أن واشنطن ستتجنب التورط بشكل مباشر في الأزمة، بغض النظر عن كيفية تطور الأوضاع.
ويرى أن تجنّب الولايات المتحدة الانخراط في حرب مباشرة مع روسيا، سيمكنها من الحفاظ على أمنها القومي والاقتصادي، بغض النظر عما يجري في أوكرانيا.
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