https://sputnikarabic.ae/20230101/طاقة-الرياح-تمثل-1511-من-إنتاج-الكهرباء-في-الاتحاد-الأوروبي-1071833866.html
طاقة الرياح تمثل 15.11% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
طاقة الرياح تمثل 15.11% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
أفادت بيانات جمعية "وايند يوروب" بأن طاقة الرياح تنتج في المتوسط 15.11% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T19:30+0000
2023-01-01T19:30+0000
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سبوتنيك. وتذبذب إنتاج طاقة الرياح في أوروبا على مدار العام، حيث تجاوز بشكل طفيف 20% في فبراير/ شباط، ثم انخفض بنحو النصف بحلول أغسطس/ آب، فيما ارتفع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مقتربة من الحد الأقصى لحصة هذا العام المسجلة في أوائل عام 2022.وتم تسجيل أفضل قراءة أسبوعية في أوائل أبريل/ نيسان عند 25.6%، وكان الأسوأ في أواخر الشهر ذاته، عندما انخفض السهم إلى 8.67%، في بعض الفترات، أظهرت المتوسطات الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 10% وانخفاضا بنسبة 12.5% تقريبا.يشار إلى أن إنتاج طاقة الرياح وصل إلى أدنى مستوياته في أوائل ديسمبر/ كانون الأول عند 7.6% لكنه انتعش وارتفع مرة أخرى وارتفع إلى أكثر من 30% بحلول نهاية عام 2022، وذلك بعد أن سجل العام الماضي الحد الأقصى في 30 ديسمبر عند 34.4%.يذكر أن حصة توليد طاقة الرياح في أوروبا تؤثر على استهلاك الغاز وأسعاره الآجلة، التي انخفضت في أوروبا بنسبة 16% يوم الجمعة الماضي، حيث انخفضت إلى ما دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 16 فبراير، بسبب ارتفاع معدل إشغال مرافق التخزين تحت الأرض والطقس الدافئ والرياح.وانتهى اليوم الأخير من التداول في عام 2022 بارتفاع العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 844.3 دولارا لكل ألف متر مكعب.
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سبوتنيك عربي
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طاقة الرياح تمثل 15.11% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
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أفادت بيانات جمعية "وايند يوروب" بأن طاقة الرياح تنتج في المتوسط 15.11% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك. وتذبذب إنتاج طاقة الرياح في أوروبا على مدار العام، حيث تجاوز بشكل طفيف 20% في فبراير/ شباط، ثم انخفض بنحو النصف بحلول أغسطس/ آب، فيما ارتفع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مقتربة من الحد الأقصى لحصة هذا العام المسجلة في أوائل عام 2022.
وتم تسجيل أفضل قراءة أسبوعية في أوائل أبريل/ نيسان عند 25.6%، وكان الأسوأ في أواخر الشهر ذاته، عندما انخفض السهم إلى 8.67%، في بعض الفترات، أظهرت المتوسطات الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 10% وانخفاضا بنسبة 12.5% تقريبا.
يشار إلى أن إنتاج طاقة الرياح وصل إلى أدنى مستوياته في أوائل ديسمبر/ كانون الأول عند 7.6% لكنه انتعش وارتفع مرة أخرى وارتفع إلى أكثر من 30% بحلول نهاية عام 2022، وذلك بعد أن سجل العام الماضي الحد الأقصى في 30 ديسمبر عند 34.4%.
يذكر أن حصة توليد طاقة الرياح في أوروبا تؤثر على استهلاك الغاز وأسعاره الآجلة، التي انخفضت في أوروبا بنسبة 16% يوم الجمعة الماضي، حيث انخفضت إلى ما دون 800 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 16 فبراير، بسبب ارتفاع معدل إشغال مرافق التخزين تحت الأرض
والطقس الدافئ والرياح.
وانتهى اليوم الأخير من التداول في عام 2022 بارتفاع العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 844.3 دولارا لكل ألف متر مكعب.