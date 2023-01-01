https://sputnikarabic.ae/20230101/عادات-الروس-والعرب-في-الاحتفال-برأس-السنة-الميلادية-1071815577.html
عادات الروس والعرب في الاحتفال برأس السنة الميلادية
عادات الروس والعرب في الاحتفال برأس السنة الميلادية
تحدّثنا اليوم عن عدة مواضيع: عادات الاحتفال بالعام الجديد في الوطن العربي. مصمم أزياء سعودي يسف الشماغ بـ "القبيح". إحباط عملية تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:37+0000
2023-01-01T10:37+0000
2023-01-01T10:37+0000
راديو
صدى الحياة
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عادات الروس والعرب في الاحتفال برأس السنة الميلادية
عادات الروس والعرب في الاحتفال برأس السنة الميلادية
عام جديـد وأمنيات جديدة في كل دولةتختلف عادات وتقاليد الدول في الاحتفال بالمناسبات العالمية، ورأس السنة الميلادية يعتبر يوما مميّزا لدى الكثير من الشعوب والدول، كونه بداية عام جديد قد يحمل تغييرا في الأوضاع على مختلف الصعد. فيستقبل الناس حول العالم السنة الميلادية الجديدة، بزينة وشموع وحلويات وهدايا وشجرة ميلاد تتوسط البيوت والساحات والمحلات، على أمل طي صفحة السنة بكل أحداثها حلوة كانت أو مرّة.وحول هذه العادات، قال الدكتور اللبناني فؤاد خشيش، في حديثه لبرنامجنا "صدى الحياة":من جانبها تحدّثت الإعلامية الجزائرية، عقيلة ناجي، لبرنامج "صدى الحياة" عن تقاليد الجزائر في هذه المناسبة، وقالت:التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
عادات الروس والعرب في الاحتفال برأس السنة الميلادية
تابعنا عبر
تحدّثنا اليوم عن عدة مواضيع: عادات الاحتفال بالعام الجديد في الوطن العربي. مصمم أزياء سعودي يسف الشماغ بـ "القبيح". إحباط عملية تهريب 6 ملايين حبة كبتاغون. الفنانة المصرية وفاء مكي تطلب النجدة والمساعدة. بلدة تتحول إلى "مكعبات ثلجية" كأفلام الخيال. رجل سبعيني يتخرج من الجامعة بدرجة استحقاق بعد انقطاع 35 عاما.
عام جديـد وأمنيات جديدة في كل دولة
تختلف عادات وتقاليد الدول في الاحتفال بالمناسبات العالمية، ورأس السنة الميلادية يعتبر يوما مميّزا لدى الكثير من الشعوب والدول، كونه بداية عام جديد قد يحمل تغييرا في الأوضاع على مختلف الصعد. فيستقبل الناس حول العالم السنة الميلادية الجديدة، بزينة وشموع وحلويات وهدايا وشجرة ميلاد تتوسط البيوت والساحات والمحلات، على أمل طي صفحة السنة بكل أحداثها حلوة كانت أو مرّة.
وحول هذه العادات، قال الدكتور اللبناني فؤاد خشيش، في حديثه لبرنامجنا "صدى الحياة":
"يبدأ اللبنانيون كل عام التحضير لاحتفالات الأعياد، منذ عيد الميلاد، ومن ثم عيد رأس السنة، والعادات اللبنانية لا تختلف عن عادات باقي الشعوب، فالمجتمع اللبناني جميل جدا على هذا الصعيد، وبالرغم من وجود الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي أثرت سلبا على أوضاع المواطنين هنا، غير أن التحضيرات تسير على ما يرام، واللبنانيون كرماء في هذه المسائل، ومؤائد الطعام تكون غنية جدا ومتنوعة، بغض النظر عن الأحوال الاجتماعية، آملين أن تكون السنة الجديدة سنة خير تجلب حل المشاكل والازدهار للبلاد".
من جانبها تحدّثت الإعلامية الجزائرية، عقيلة ناجي، لبرنامج "صدى الحياة" عن تقاليد الجزائر في هذه المناسبة، وقالت:
"قد يختلف الجزائريون بين من يحيي المناسبة ومن يرفض ذلك، فالذين يحيون المناسبة يحضرون الحلويات والأكلات التقليدية الشهية، ومن أكثر الأماكن التي يجتمع فيها الناس هي مقام الشهيد في العاصمة، ويحتفلون بهذا اليوم ليس من باب ديني، بل لأن هذا اليوم هو مناسبة ويوم جديد من السنة يأملون فيه تحقيق أمنيات جديدة، وأيضا هناك الكثير من الجزائريين من يختارون الصحراء الجزائرية إلى بشار وتندوف، كوجهة رائعة في فصل الشتاء وتكون هناك نسبة من السياح الأجانب وتكون هناك احتفلات ممزوجة بطبوع صحراوية، وأما الذين يرفضون هذا الاحتفال فهم يرون أنها ليست من صلاحيات الجزائري المسلم وأنها لا تعنينا كجزائريين، ولكن أنا شخصيا أتمنى للجميع عيد سعيد وعام سعيد ونسجّل نجاحات وتميّزا في هذا العام".
التفاصيل في الملف الصوتي....