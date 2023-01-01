https://sputnikarabic.ae/20230101/قدرات-خارقة-للمدفع-الروسي-المزدوج-أ-كا---630-إم---2-1071833470.html
قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا - 630 إم - 2"
قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا - 630 إم - 2"
يمثل المدفع الآلي المزدوج "أ كا - 630 إم -2" واحدا من أخطر الأسلحة التي تطورها روسيا للسفن الحربية ويمكنه إطلاق 10 آلاف طلقة في الدقيقة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T19:11+0000
2023-01-01T19:11+0000
2023-01-01T19:11+0000
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انفوجرافيك
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يمثل المدفع الآلي المزدوج "أ كا - 630 إم -2" واحدا من أخطر الأسلحة التي تطورها روسيا للسفن الحربية ويمكنه إطلاق 10 آلاف طلقة في الدقيقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا - 630 إم - 2"
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يمثل المدفع الآلي المزدوج "أ كا - 630 إم -2" واحدا من أخطر الأسلحة التي تطورها روسيا للسفن الحربية ويمكنه إطلاق 10 آلاف طلقة في الدقيقة.
يمثل المدفع الآلي المزدوج "أ كا - 630 إم -2" واحدا من أخطر الأسلحة التي تطورها روسيا للسفن الحربية ويمكنه إطلاق 10 آلاف طلقة في الدقيقة.