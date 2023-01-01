https://sputnikarabic.ae/20230101/قيس-سعيد-تونس-تتسع-للجميع-ونأمل-في-تجاوز-الصعوبات-1071809660.html
قيس سعيد: تونس تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات
قيس سعيد: تونس تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات
عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أمله في تجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تتسع للجميع. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:57+0000
2023-01-01T06:57+0000
2023-01-01T06:57+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، يوم السبت، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023.وقال الرئيس التونسي: "نتمنى أن تكون سنة 2023 مباركة على التونسيين"، بحسب موقع "موازييك إف إم".وأضاف: "نريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل آمنين سالمين بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع".واعتبر الرئيس التونسي أن العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار، مضيفًا: "علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم ثرواتنا هي الثورة البشرية التي لا تقاس بثمن".وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات واعتبرتها "انقلابا على الدستور".
https://sputnikarabic.ae/20221231/تونس-تعلن-القبض-على-قيادي-في-حزب-سياسي-بتهمة-تبييض-أموال-طائلة-1071803818.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد: تونس تتسع للجميع ونأمل في تجاوز الصعوبات
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عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أمله في تجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تتسع للجميع.
جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، يوم السبت، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023.
وقال الرئيس التونسي: "نتمنى أن تكون سنة 2023 مباركة على التونسيين"، بحسب موقع
"موازييك إف إم".
وأضاف: "نريد أن نعبر معا من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل آمنين سالمين بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع".
واعتبر الرئيس التونسي
أن العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار، مضيفًا: "علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم ثرواتنا هي الثورة البشرية التي لا تقاس بثمن".
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما فرض سعيد إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وعين حكومة أخرى جديدة.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات واعتبرتها "انقلابا على الدستور".