https://sputnikarabic.ae/20230101/لاغارد-انضمام-كرواتيا-إلى-منطقة-اليورو-يعكس-جاذبية-العملة-الموحدة-1071829135.html
لاغارد: انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو يعكس جاذبية العملة الموحدة
لاغارد: انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو يعكس جاذبية العملة الموحدة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن انضمام عضو جديد إلى الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي يثبت أن اليورو يتمتع بجاذبية دائمة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:58+0000
2023-01-01T16:58+0000
2023-01-01T16:58+0000
العالم
اقتصاد
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وذكرت لاغارد في بيان: "كرواتيا عملت بجد لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو ونجحت. إنه يظهر أن اليورو عملة جذابة، والتي تجلب الاستقرار لأعضائها".أكملت الدولة الأدرياتيكية التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة، تحولها وأصبحت أحدث دولة تنضم إلى أكبر منطقة عملات في العالم، بحسب وكالة "بلومبيرغ". أصبحت كرواتيا أول عضو في الاتحاد الأوروبي ينضم إلى منطقة شنغن ومنطقة اليورو في نفس اليوم.ويعني هذا أيضا زيادة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى 26 من صانعي السياسة، مع انضمام محافظ البنك الوطني الكرواتي بوريس فوجيتش إلى صفوف واضعي أسعار الفائدة.قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد في مؤتمر صحفي على معبر حدودي كرواتي: "القدرة على عبور الحدود الداخلية دون ضوابط هي إنجاز مهم، والقدرة على الدفع عبر الحدود باستخدام نفس عملة الاتحاد الأوروبي هي شيء آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230101/كرواتيا-تنضم-رسميا-إلى-منطقة-شنغن-واليورو-1071808041.html
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العالم, اقتصاد
لاغارد: انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو يعكس جاذبية العملة الموحدة
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، إن انضمام عضو جديد إلى الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي يثبت أن اليورو يتمتع بجاذبية دائمة.
وذكرت لاغارد في بيان: "كرواتيا عملت بجد لتصبح العضو العشرين
في منطقة اليورو ونجحت. إنه يظهر أن اليورو عملة جذابة، والتي تجلب الاستقرار لأعضائها".
أكملت الدولة الأدرياتيكية التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة، تحولها وأصبحت أحدث دولة تنضم إلى أكبر منطقة عملات في العالم، بحسب وكالة
"بلومبيرغ". أصبحت كرواتيا أول عضو في الاتحاد الأوروبي ينضم إلى منطقة شنغن ومنطقة اليورو في نفس اليوم.
ويعني هذا أيضا زيادة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى 26 من صانعي السياسة، مع انضمام محافظ البنك الوطني الكرواتي بوريس فوجيتش إلى صفوف واضعي أسعار الفائدة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد في مؤتمر صحفي على معبر حدودي كرواتي: "القدرة على عبور الحدود الداخلية دون ضوابط هي إنجاز مهم، والقدرة على الدفع عبر الحدود باستخدام نفس عملة الاتحاد الأوروبي هي شيء آخر".