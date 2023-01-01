https://sputnikarabic.ae/20230101/لماذا-أعادت-واشنطن-داعش-للواجهة-مرة-أخرى-1071831875.html

لماذا أعادت واشنطن "داعش" للواجهة مرة أخرى

لماذا أعادت واشنطن "داعش" للواجهة مرة أخرى

تطرح عودة تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا" للواجهة من جديد في العراق وبعض المناطق السورية تساؤلات بشأن الجهات التي تدفعه أو تسهل له الظهور مجددا لتحقيق... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T18:22+0000

2023-01-01T18:22+0000

2023-01-01T18:22+0000

العالم

تنظيم داعش الإرهابي

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يتفق الخبراء على أن التنظيم يستخدم كأداة من الجانب الأمريكي وأجهزة الاستخبارات الغربية من أجل تحقيق العديد من الأهداف على رأسها الإيعاز بضرورة الحاجة لهذه الدول والأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لمحاربة الإرهاب.ثمة مؤشرات أخرى يراها الخبراء ضمن الأسباب التي دعت واشنطن لإعادة التنظيم الإرهابي مرة أخرى للواجهة، وتتمثل في التقارب السوري التركي الأخير برعاية روسية، والتقارب العربي مع روسيا، وتهديد الأزمة الأوكرانية بتفكك الاتحاد الأوروبي.تورط فرنسي وتسهيلات أمريكيةوفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أقرت شركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج" أمام محكمة أمريكية بالذنب بتهمة تقديم مدفوعات مالية لجماعات إرهابية بسوريا منها تنظيم "داعش". ووافقت الشركة على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار.كما يشير الخبراء إلى أن الجانب الأمريكي يسهل حصول التنظيم على الأسلحة، وهو ما أكدته العديدة من الوقائع، كان آخرها ما ضبطته أجهزة الأمن السورية من كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ "لاو" أمريكية الصنع، خلال تمشيط إحدى المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، جنوبي البلاد، نهاية ديسمبر 2023.وقال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "على خلفية العمليات الأمنية التي تم تنفيذها ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في مزارع بلدة "اليادودة" بريف درعا الغربي".وأعلن الجيش العراقي مساء الجمعة الماضي، مقتل 13 عنصرا إرهابيا في 7 عمليات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.جاء ذلك وفق بيان لخلية الأعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال البيان إن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".عمليات لداعش في سورياوفي سوريا قتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا، وأصيب إثنان آخران من جرّاءِ "اعتداء" استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الجمعة الماضي.فيما قال الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن واشنطن تقف وراء تحرك جديد لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الأمر سبق وأشار إليه أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب وأعضاء من فريقه.أهداف واشنطنوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسباب التي تدعو واشنطن لتحريك إرهاب "داعش" مجددا ضد عدد من الدول العربية يعود لإدراك الإدارة الأمريكية أن جملة متغيرات تحدث في هذه الدول بمعزل عنها، أو على الأقل من دون مشاورتها.ولفت إلى أن المفاوضات الدائرة بين سوريا وتركيا تتم برعاية روسية، وتكاد تصل إلى خواتيم إيجابية بقمة بين الرئيسين الأسد وأردوغان، حول انتشار الجيش السوري حتى الحدود الشمالية مقابل إنهاء ظاهرتي الدولة الكردية وشراذم الإخوان الإرهابية.ويرى أن واشنطن تنظر للخطوة بأنها ضد مخططاتها وتعطيل لأدواتها.من جهة أخرى تخشى واشنطن نجاح المفاوضات بين الرياض وطهران، وما سيفرد دورا مهما للعراق في مشروع "الشرق الأوسط الأخضر" الذي تعمل السعودية على إقامته، وهو يتعارض مع رؤية الولايات المتحدة للمنطقة ويتطابق مع مشروع "طريق الحرير" الذي ترعاه الصين.من ناحيته قال عبد الكريم الوزان الخبير الاستراتيجي العراقي، إن تنظيم "داعش" الإرهابي هو أداة تنفيذية مخابراتية بيد الدول الكبرى، وأن تحريكها يشبه تحريك القطاعات العسكرية مع مراعاة الفارق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن استخدام التنظيم من حين لأخر يتم في إطار التحكم في الساسة، والضغط والتحكم في الملفات.ولفت إلى أن بعض الأسباب الاقتصادية والتصدع الأمني، وعدم وحدة القرار الأمني، بما ساهم في ظهور "داعش" مرة أخرى، لإظهار الحاجة للدول الكبرى، بما يشكل الضرورة للحاجة للجانب الأمريكي.وشدد على أن مثل هذه العمليات ترتبط بأجهزة مخابرات دولية "غربية" تحركها لتحقيق أهدافها في المنطقة.والثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل ما يزيد عن 200 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد على يد القوات الأمنية خلال العام 2022.ووقتها، قال الناطق باسم القيادة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية: "قتلنا في 2022 أكثر من 200 إرهابي، أغلبهم كانوا قياديين في داعش تم استهدافهم بضربات جوية".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.

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العالم, تنظيم داعش الإرهابي