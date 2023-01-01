https://sputnikarabic.ae/20230101/ليلة-رأس-السنة-في-لبنان-الصليب-الأحمر-يعلن-عن-423-نداء-إغاثة-طارئ-حتى-صباح-اليوم-1071817644.html
ليلة رأس السنة في لبنان... الصليب الأحمر يعلن عن 423 نداء إغاثة طارئ حتى صباح اليوم
ليلة رأس السنة في لبنان... الصليب الأحمر يعلن عن 423 نداء إغاثة طارئ حتى صباح اليوم
كشف الصليب الأحمر اللبناني عن حصيلة عمله في ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها اللبنانيون كما غيرهم من الشعوب. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T11:49+0000
2023-01-01T11:49+0000
2023-01-01T11:49+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان أصدره الصليب الأحمر اللبناني، أعلن عن 423 استجابة لنداءات إغاثة طارئة وفورية، تعددت أسبابها ما بين سكر وتقيؤ وإعياء، وحوادث سير، وغيرها.وقال البيان: "بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022، حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني 2023، ما مجموعه 423 حالة إنسانية".وأشار بيان الصليب الأحمر اللبناني إلى أن ما حدث معتاد كل عام، حيث يتواكب مع الاحتفالات حوادث من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه "وضع جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعف ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف".طالع أيضا: لبنان... تحديد موعد محاكمة نحو 40 متهما بإطلاق النار ليلة رأس السنة
https://sputnikarabic.ae/20210102/احتفالات-رأس-السنة-في-لبنان-تخلف-ضحايا-وخسائر-مادية-في-لبنان-فيديو-وصور-1047690300.html
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان
ليلة رأس السنة في لبنان... الصليب الأحمر يعلن عن 423 نداء إغاثة طارئ حتى صباح اليوم
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كشف الصليب الأحمر اللبناني عن حصيلة عمله في ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها اللبنانيون كما غيرهم من الشعوب.
ووفقا لبيان
أصدره الصليب الأحمر اللبناني، أعلن عن 423 استجابة لنداءات إغاثة طارئة وفورية، تعددت أسبابها ما بين سكر وتقيؤ وإعياء، وحوادث سير، وغيرها.
وقال البيان: "بلغ عدد الحالات الطارئة
التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022، حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني 2023، ما مجموعه 423 حالة إنسانية".
وعن أنواع تلك الاستغاثات، لفت البيان إلى أن منها 17 إصابة من حوادث السير، و5 جرحى نتيجة إشكالات، و10 حالات سكر وتقيؤ وإعياء، و11 حالة قلب، و13 حالة إحياء قلبي رئوي، و239 مهمة طارئة متنوعة، و128مهمات اسعاف عادية.
وأشار بيان الصليب الأحمر اللبناني إلى أن ما حدث معتاد كل عام، حيث يتواكب مع الاحتفالات حوادث من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه "وضع جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعف ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف".