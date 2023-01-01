https://sputnikarabic.ae/20230101/ليلة-رأس-السنة-في-لبنان-الصليب-الأحمر-يعلن-عن-423-نداء-إغاثة-طارئ-حتى-صباح-اليوم-1071817644.html

ليلة رأس السنة في لبنان... الصليب الأحمر يعلن عن 423 نداء إغاثة طارئ حتى صباح اليوم

ليلة رأس السنة في لبنان... الصليب الأحمر يعلن عن 423 نداء إغاثة طارئ حتى صباح اليوم

كشف الصليب الأحمر اللبناني عن حصيلة عمله في ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها اللبنانيون كما غيرهم من الشعوب. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T11:49+0000

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ووفقا لبيان أصدره الصليب الأحمر اللبناني، أعلن عن 423 استجابة لنداءات إغاثة طارئة وفورية، تعددت أسبابها ما بين سكر وتقيؤ وإعياء، وحوادث سير، وغيرها.وقال البيان: "بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022، حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني 2023، ما مجموعه 423 حالة إنسانية".وأشار بيان الصليب الأحمر اللبناني إلى أن ما حدث معتاد كل عام، حيث يتواكب مع الاحتفالات حوادث من هذا النوع، مشيرًا إلى أنه "وضع جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعف ومسعفة وحوالي 190 سيارة إسعاف".طالع أيضا: لبنان... تحديد موعد محاكمة نحو 40 متهما بإطلاق النار ليلة رأس السنة

https://sputnikarabic.ae/20210102/احتفالات-رأس-السنة-في-لبنان-تخلف-ضحايا-وخسائر-مادية-في-لبنان-فيديو-وصور-1047690300.html

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