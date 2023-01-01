https://sputnikarabic.ae/20230101/ما-العوامل-الحاكمة-لأسعار-النفط-خلال-عام-2023-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1071824045.html
ما العوامل الحاكمة لأسعار النفط خلال عام 2023.. خبراء يوضحون التفاصيل
ما العوامل الحاكمة لأسعار النفط خلال عام 2023.. خبراء يوضحون التفاصيل
تحدث خبراء طاقة عن عوامل حاكمة لأسعار الطاقة خلال العام 2023، واحتمالات ارتفاع سعر برميل النفط عن مستوياته الراهنة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:39+0000
2023-01-01T14:39+0000
2023-01-01T14:39+0000
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ويرى الخبراء أن العديد من العوامل تتحكم في أسعار الطاقة خلال العام الجديد في مقدمتها نسب النمو والاستقرار السياسي.وارتفعت أسعار النفط الجمعة، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 2.45 دولارا بما يعادل 2.94% إلى 85.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:59 مساء.وتشير التقديرات إلى أن خام برنت على وشك تحقيق مكاسب بـ 6.9٪ بعد أن قفز 50٪ في 2021.عوامل حاكمةمن ناحيته قال عايض آل سويدان خبير الطاقة والنفط السعودي، إن توقعات أسعار الطاقة تحكمها أربعة عوامل رئيسية خلال العام 2023.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العوامل الأربعة التي تحكم سعر الطاقة خلال العام الجاري تتمثل في "استمرار رفع أسعار الفائدة وردة فعل البنوك المركزية، إلى جانب نسب التضخم على المستوى العالمي، وتأثيرها على نسب النمو تأثرا بأسعار التكلفة.نسب النموولفت إلى أن نسب النمو الاقتصادي العالمي التي يشار إليها عند نسبة 1% هذا العام ضئيلة جدا وتؤثر في أسعار الطاقة، لكن انفراجة محتملة قد تغير مسار الأوضاع.العامل الرابع بحسب الخبير يتمثل في الأزمة الأوكرانية ومدى استمرارها، حيث يرى الخبير أن استمرار الأزمة قد يدفع روسيا باتخاذ خطوات جديدة ضد تحديد سقف الأسعار لمواد الطاقة الروسية، الأمر الذي يؤثر على الوضع في أوروبا وتكلفة المعيشة ما يتبع تراجع قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن الأسعار المتوقعة خلال العام المقبل يمكن أن تحافظ على نفس المستويات الحالية، مع ارتفاعات بنسب قليلة دون تراجع أو ركود كما تشير بعض التقارير.عوامل أخرىفيما قال الدكتور عبد الجليل معيوف مستشار الطاقة والنفط الليبي، إن عوامل حاكمة أخرى تتمثل في التخفيضات التي أعلنت عليها مجموعة" أوبك+" والتي تتضمن تخفيض مليوني برميل في اليوم، إضافة للمخزون الأمريكي من النفط الخام.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العامل الآخر يتمثل في نجاح تركيا في محاولاتها للتوسط لإيجاد صيغة مع الاتحاد الروسي لتوريد النفط بأسعار مرضية لروسيا والغرب.وأوضح أن سعر برميل النفط يمكن أن يتراوح بين 80 إلى 90دولارا، حال توافر العوامل المذكورة، وحال وجود متغيرات أخرى يمكن أن تدفع بالأسعار لما فوق 100دولار.تقلبات الأسواقوشهد العام 2022 تقلبات على مستوى أسعار النفط، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام الجمعة الماضي بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.
https://sputnikarabic.ae/20221223/نوفاك-يتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-العام-المقبل-ويحدد-السعر-التقريبي-1071512703.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, حصري, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
ما العوامل الحاكمة لأسعار النفط خلال عام 2023.. خبراء يوضحون التفاصيل
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تحدث خبراء طاقة عن عوامل حاكمة لأسعار الطاقة خلال العام 2023، واحتمالات ارتفاع سعر برميل النفط عن مستوياته الراهنة.
ويرى الخبراء أن العديد من العوامل تتحكم في أسعار الطاقة
خلال العام الجديد في مقدمتها نسب النمو والاستقرار السياسي.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 2.45 دولارا بما يعادل 2.94% إلى 85.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:59 مساء.
وتشير التقديرات إلى أن خام برنت على وشك تحقيق مكاسب بـ 6.9٪ بعد أن قفز 50٪ في 2021.
عوامل حاكمة
من ناحيته قال عايض آل سويدان خبير الطاقة والنفط السعودي، إن توقعات أسعار الطاقة تحكمها أربعة عوامل رئيسية خلال العام 2023.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العوامل الأربعة التي تحكم سعر الطاقة خلال العام الجاري تتمثل في "استمرار رفع أسعار الفائدة وردة فعل البنوك المركزية، إلى جانب نسب التضخم على المستوى العالمي
، وتأثيرها على نسب النمو تأثرا بأسعار التكلفة.
نسب النمو
ولفت إلى أن نسب النمو الاقتصادي العالمي التي يشار إليها عند نسبة 1% هذا العام ضئيلة جدا وتؤثر في أسعار الطاقة، لكن انفراجة محتملة قد تغير مسار الأوضاع.
العامل الرابع بحسب الخبير يتمثل في الأزمة الأوكرانية ومدى استمرارها، حيث يرى الخبير أن استمرار الأزمة قد يدفع روسيا باتخاذ خطوات جديدة ضد تحديد سقف الأسعار لمواد الطاقة الروسية، الأمر الذي يؤثر على الوضع في أوروبا وتكلفة المعيشة ما يتبع تراجع قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الأسعار المتوقعة خلال العام المقبل يمكن أن تحافظ على نفس المستويات الحالية، مع ارتفاعات بنسب قليلة دون تراجع أو ركود كما تشير بعض التقارير.
عوامل أخرى
فيما قال الدكتور عبد الجليل معيوف مستشار الطاقة والنفط الليبي، إن عوامل حاكمة أخرى تتمثل في التخفيضات
التي أعلنت عليها مجموعة" أوبك+" والتي تتضمن تخفيض مليوني برميل في اليوم، إضافة للمخزون الأمريكي من النفط الخام.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العامل الآخر يتمثل في نجاح تركيا في محاولاتها للتوسط لإيجاد صيغة مع الاتحاد الروسي لتوريد النفط بأسعار مرضية لروسيا والغرب.
23 ديسمبر 2022, 08:50 GMT
وأوضح أن سعر برميل النفط
يمكن أن يتراوح بين 80 إلى 90دولارا، حال توافر العوامل المذكورة، وحال وجود متغيرات أخرى يمكن أن تدفع بالأسعار لما فوق 100دولار.
تقلبات الأسواق
وشهد العام 2022 تقلبات على مستوى أسعار النفط، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.
وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام الجمعة الماضي بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.