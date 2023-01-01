https://sputnikarabic.ae/20230101/ما-هي-القدرات-النووية-للهند-وباكستان-1071819629.html

ما هي القدرات النووية للهند وباكستان؟

ما هي القدرات النووية للهند وباكستان؟

تصنف الهند وباكستان ضمن الدول النووية في العالم التي يصل عددها إلى 9 دول بعضها يعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا، بينما لا تعترف دول أخرى بامتلاكه ولا توقع على... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T13:09+0000

2023-01-01T13:09+0000

2023-01-01T13:09+0000

رصد عسكري

أخبار الهند اليوم

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ويصل عدد الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي إلى رسميا إلى 5 دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.أما الدول التي تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا، فهي إسرائيل وكوريا الشمالية، إضافة إلى الهند وباكستان.وتشير إحصائيات عام 2022، التي نشرها موقع "ستاتيستا" الألماني إلى أن الدولتين تمتلكان معا أكثر من 300 قنبلة نووية.ويصل عدد القنابل النووية لدى باكستان إلى 165 رأسا نوويا، بينما تمتلك الهند 160 رأسا نوويا.وتمثل القنابل النووية للدولتين جزءا من إجمالي السلاح النووي في العالم الذي يتجاوز عددها 12 ألفا و700 رأس حربي، نحو 90 في المئة منها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.وكان البلدان قد وقعتا اتفاقية ثنائية منذ عام 1988 تتضمن حماية المنشآت النووية لكليهما ومنع استهداف أي مرافق متعلقة بها، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1991.وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأحد، تبادل معلومات عن قوائم المنشآت النووية مع إسلام أباد، وفقا للاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230101/الهند-وباكستان-تتبادلان-قوائم-بالمنشآت-والمرافق-النووية-1071813539.html

https://sputnikarabic.ae/20210701/هل-تملك-باكستان-أخطر-ترسانة-نووية-في-العالم؟-1049430131.html

https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html

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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم