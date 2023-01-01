https://sputnikarabic.ae/20230101/مسؤولة-مغربية-تكشف-سبب-الارتفاع-القياسي-للمسافرين-في-مطار-تطوان-1071835538.html
مسؤولة مغربية تكشف سبب الارتفاع القياسي للمسافرين في مطار تطوان
مسؤولة مغربية تكشف سبب الارتفاع القياسي للمسافرين في مطار تطوان
حقق مطار سانية رمل بمدينة تطوان المغربية، رقما قياسيا في عدد المسافرين حيث استقبل نحو 170,000 مسافر من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مقابل... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T20:49+0000
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وأوضح موقع "العمق المغربي" أن مطار تطوان حقق بذلك زيادة قياسية في حركة المرور بنسبة 431%، ما يعتبر أقوى زيادة تسجل في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة على المستوى الوطني.من جانبها، أرجعت رئيسة المجلس الجهوي للسياحة بطنجة تطوان الحسيمة، رقية العلوي، السبب في هذا الارتفاع إلى إطلاق العديد من الرحلات الجوية منخفضة التكلفة التي تربط تطوان بالمدن الأوروبية.وأضافت المسؤولة المغربية أنه منذ إعادة فتح المجال الجوي المغربي في فبراير الماضي، تغير الوضع بالنسبة لمطار سانية رمل، الذي تستعمله الآن شركات عدة شركات طيران إلى جانب الخطوط الملكية المغربية، التي توفر مسارين داخليين مع الحسيمة والدار البيضاء.وأضافت العلوي أنه في 25 أغسطس/ آب الماضي، تجاوز مطار تطوان، لأول مرة في تاريخه، حاجز 100,000 مسافر، وهو حدث استثنائي بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات، كما سجل المطار معدل استرجاع غير مسبوق على المستوى الوطني خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بلغت نسبته 2096 في المائة مقارنة مع نفس الشهر في عام 2019.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
مسؤولة مغربية تكشف سبب الارتفاع القياسي للمسافرين في مطار تطوان
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حقق مطار سانية رمل بمدينة تطوان المغربية، رقما قياسيا في عدد المسافرين حيث استقبل نحو 170,000 مسافر من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مقابل 40,000 فقط خلال نفس الفترة من عام 2019.
وأوضح موقع
"العمق المغربي" أن مطار تطوان حقق بذلك زيادة قياسية في حركة المرور بنسبة 431%، ما يعتبر أقوى زيادة تسجل في الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة على المستوى الوطني.
من جانبها، أرجعت رئيسة المجلس الجهوي للسياحة بطنجة تطوان الحسيمة، رقية العلوي، السبب في هذا الارتفاع إلى إطلاق العديد من الرحلات الجوية منخفضة التكلفة التي تربط تطوان بالمدن الأوروبية.
وأضافت المسؤولة المغربية أنه منذ إعادة فتح المجال الجوي المغربي في فبراير الماضي، تغير الوضع بالنسبة لمطار سانية رمل، الذي تستعمله الآن شركات عدة شركات طيران إلى جانب الخطوط الملكية المغربية، التي توفر مسارين داخليين مع الحسيمة والدار البيضاء.
وأضافت العلوي أنه في 25 أغسطس/ آب الماضي، تجاوز مطار تطوان، لأول مرة في تاريخه، حاجز 100,000 مسافر، وهو حدث استثنائي بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات، كما سجل المطار معدل استرجاع غير مسبوق على المستوى الوطني خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بلغت نسبته 2096 في المائة مقارنة مع نفس الشهر في عام 2019.