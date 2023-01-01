https://sputnikarabic.ae/20230101/مصرع-9-أشخاص-على-الأقل-خلال-حادث-تدافع-داخل-مركز-تسوق-في-أوغندا-1071814887.html
مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال حادث تدافع داخل مركز تسوق في أوغندا
مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال حادث تدافع داخل مركز تسوق في أوغندا
أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، مصرع 9 أشخاص على الأقل في حادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في أحد مراكز التسوق في العاصمة كامبالا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:09+0000
2023-01-01T10:09+0000
2023-01-01T10:09+0000
العالم
تدافع
أوغندا
رأس السنة
احتفالات رأس السنة
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وقال لوك أويسيجيير، نائب المتحدث باسم شرطة كامبالا، في بيان له: "الحادث وقع في منتصف الليل حينما خرج الناس في مركز التسوق لمشاهدة عرض الألعاب النارية. أعقب ذلك تدافع نتيجة الازدحام ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الفور في حصيلة أولية".وأضاف أويسيجيير أن الإسعاف نقل العديد من القتلى والمصابين إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص.وكانت هذه الاحتفالات برأس السنة في أوغندا الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومشكلات أمنية.
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العالم, تدافع, أوغندا, رأس السنة, احتفالات رأس السنة
العالم, تدافع, أوغندا, رأس السنة, احتفالات رأس السنة
مصرع 9 أشخاص على الأقل خلال حادث تدافع داخل مركز تسوق في أوغندا
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أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، مصرع 9 أشخاص على الأقل في حادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة الميلادية في أحد مراكز التسوق في العاصمة كامبالا.
وقال لوك أويسيجيير، نائب المتحدث باسم شرطة كامبالا، في بيان له: "الحادث وقع في منتصف الليل حينما خرج الناس في مركز التسوق لمشاهدة عرض الألعاب النارية. أعقب ذلك تدافع نتيجة الازدحام ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الفور في حصيلة أولية".
وأضاف أويسيجيير أن الإسعاف نقل العديد من القتلى والمصابين إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص.
وكانت هذه الاحتفالات برأس السنة في أوغندا الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومشكلات أمنية.