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مصر: الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة ولا نسجل وفيات
مصر: الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة ولا نسجل وفيات
قال مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي في البلاد "تحت السيطرة" وحالات الإصابة بفيروس كورونا... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:57+0000
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وذكر تاج الدين، في تصريحات متلفزة، أن الإصابات بالفيروس "قليلة جدا" والأعراض بسيطة، والحالات التي تحتاج مستشفيات تكاد تكون نادرة، مشيرًا إلى عدم تسجيل حالات وفاة.وفي سياق آخر، قال المسؤول إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تهدف إلى التخفيف من آلام المرضى، لافتًا إلى إنجاز العديد من الجراحات الحرجة والعاجلة، علاوة على معالجة حالات عدة باستخدام الأدوية.وأشار تاج الدين إلى أن حالات المرضى تصنف حسب الأولوية، كاشفًا عن إجراء 60 عملية لزراعة كبد و35 أخرى لزراعة كلى في مصر حتى الآن، مضيفًا أن جميعها بهدف التخفيف من ألم المريض وإزالة أي تداعيات ممكنة من تأخر هذه الجراحات.وأضاف: "الأماكن التي تختار لإجراء هذه الجراحات معتمدة ويوجد بها كوادر بشرية مدربة، وتم الاستفادة من جميع الأماكن المجهزة لهذه الجراحات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص. والمريض لا يتحمل أي أعباء مالية".
https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تحذر-مواطنيها-من-فيروس-كورونا-الخطر-لا-يزال-قائما-1070597130.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر: الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة ولا نسجل وفيات

10:57 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 10:59 GMT 01.01.2023)
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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قال مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي في البلاد "تحت السيطرة" وحالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة للغاية.
وذكر تاج الدين، في تصريحات متلفزة، أن الإصابات بالفيروس "قليلة جدا" والأعراض بسيطة، والحالات التي تحتاج مستشفيات تكاد تكون نادرة، مشيرًا إلى عدم تسجيل حالات وفاة.
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وفي سياق آخر، قال المسؤول إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تهدف إلى التخفيف من آلام المرضى، لافتًا إلى إنجاز العديد من الجراحات الحرجة والعاجلة، علاوة على معالجة حالات عدة باستخدام الأدوية.
وأشار تاج الدين إلى أن حالات المرضى تصنف حسب الأولوية، كاشفًا عن إجراء 60 عملية لزراعة كبد و35 أخرى لزراعة كلى في مصر حتى الآن، مضيفًا أن جميعها بهدف التخفيف من ألم المريض وإزالة أي تداعيات ممكنة من تأخر هذه الجراحات.
وأضاف: "الأماكن التي تختار لإجراء هذه الجراحات معتمدة ويوجد بها كوادر بشرية مدربة، وتم الاستفادة من جميع الأماكن المجهزة لهذه الجراحات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص. والمريض لا يتحمل أي أعباء مالية".
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