https://sputnikarabic.ae/20230101/معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---11-1071825997.html
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
دخلت "جي - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، وهي طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:23+0000
2023-01-01T15:23+0000
2023-01-01T15:23+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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وتصنف "جي - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 11"
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دخلت "جي - 11" الخدمة في الجيش الصيني منذ 1998 ويتكون طاقمها من طيار واحد، وهي طائرة هيمنة جوية يمكنها الاشتباك مع طائرات معادية باستخدام ترسانة متنوعة من الأسلحة.
وتصنف "جي - 11" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام التي يتم الاعتماد عليها في السيطرة على الأجواء وتحمل اسم "شنيانغ".