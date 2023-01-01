https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-ستة-أشخاص-خلال-القصف-الأوكراني-على-مستشفى-بيرفومايسك-في-لوغانسك-1071808309.html
مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك
مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى بمدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T03:56+0000
2023-01-01T03:56+0000
2023-01-01T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقالت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة القتلى ستة أشخاص على الأقل، ونحن الآن نزيل الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".يوم السبت، قال عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا عندما استخدمت قصفت القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ هيمارس.على الجانب الآخر، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "MLRS" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي بالمدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230101/انفجارات-وسط-دونيتسك-وأوكرانيا-تطلق-25-صاروخا-على-المدينة-1071805304.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية
مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك
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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى بمدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.
وقالت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة القتلى ستة أشخاص على الأقل
، ونحن الآن نزيل الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".
وأوضحت كوفاليفا، أن هناك مرضى وعاملين بالمستشفى من بين القتلى.
يوم السبت، قال عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا عندما استخدمت قصفت القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ هيمارس.
على الجانب الآخر، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "MLRS" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي بالمدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".
كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.