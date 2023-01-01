عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-ستة-أشخاص-خلال-القصف-الأوكراني-على-مستشفى-بيرفومايسك-في-لوغانسك-1071808309.html
مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك
مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى بمدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T03:56+0000
2023-01-01T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468517_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_399059f866949fbfb2bb9e6e42df68d0.jpg
وقالت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة القتلى ستة أشخاص على الأقل، ونحن الآن نزيل الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".يوم السبت، قال عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا عندما استخدمت قصفت القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ هيمارس.على الجانب الآخر، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "MLRS" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي بالمدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230101/انفجارات-وسط-دونيتسك-وأوكرانيا-تطلق-25-صاروخا-على-المدينة-1071805304.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468517_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_fa7523b76f7e4fa6a3c6fa1b716787e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

مقتل ستة أشخاص خلال القصف الأوكراني على مستشفى بيرفومايسك في لوغانسك

03:56 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورمباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري
مباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Gennady Dubovoy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى بمدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.
وقالت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة القتلى ستة أشخاص على الأقل، ونحن الآن نزيل الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".
وأوضحت كوفاليفا، أن هناك مرضى وعاملين بالمستشفى من بين القتلى.
يوم السبت، قال عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين إن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا عندما استخدمت قصفت القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ هيمارس.
على الجانب الآخر، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات وسط دونيتسك وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة
01:16 GMT
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "MLRS" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي بالمدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".
كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فولوديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала