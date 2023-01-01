https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-15-شخصا-بينهم-4-أطفال-جراء-حادث-حافلة-في-المكسيك-1071809003.html
مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
قال مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت، إن حافلة سياحية خاصة انقلبت غربي المكسيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 47 آخرين. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:14+0000
2023-01-01T06:14+0000
2023-01-01T06:14+0000
العالم
المكسيك
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وقع الحادث، يوم السبت، وقال ممثلو الادعاء إن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية غواناخواتو في وسط البلاد، حيث كانوا عائدين من رحلة على الشاطئ.وقتل في الحادث 15 شخصا بينهم 4 أطفال.وبحسب السلطات، سبب الحادث قيد التحقيق.
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العالم, المكسيك
مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
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قال مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت، إن حافلة سياحية خاصة انقلبت غربي المكسيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 47 آخرين.
وقع الحادث، يوم السبت، وقال ممثلو الادعاء إن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية غواناخواتو
في وسط البلاد، حيث كانوا عائدين من رحلة على الشاطئ.
28 ديسمبر 2022, 01:23 GMT
وقتل في الحادث 15 شخصا بينهم 4 أطفال.
وبحسب السلطات، سبب الحادث قيد التحقيق.