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https://sputnikarabic.ae/20230101/مقتل-15-شخصا-بينهم-4-أطفال-جراء-حادث-حافلة-في-المكسيك-1071809003.html
مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك
قال مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت، إن حافلة سياحية خاصة انقلبت غربي المكسيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 47 آخرين. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:14+0000
2023-01-01T06:14+0000
العالم
المكسيك
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وقع الحادث، يوم السبت، وقال ممثلو الادعاء إن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية غواناخواتو في وسط البلاد، حيث كانوا عائدين من رحلة على الشاطئ.وقتل في الحادث 15 شخصا بينهم 4 أطفال.وبحسب السلطات، سبب الحادث قيد التحقيق.
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العالم, المكسيك
العالم, المكسيك

مقتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال جراء حادث حافلة في المكسيك

06:14 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / ELIZABETH RUIZرجال الإنقاذ في موقع حادث مروري في المكسيك
رجال الإنقاذ في موقع حادث مروري في المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / ELIZABETH RUIZ
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قال مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت، إن حافلة سياحية خاصة انقلبت غربي المكسيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 47 آخرين.
وقع الحادث، يوم السبت، وقال ممثلو الادعاء إن جميع ركاب الحافلة هم من سكان ولاية غواناخواتو في وسط البلاد، حيث كانوا عائدين من رحلة على الشاطئ.
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وقتل في الحادث 15 شخصا بينهم 4 أطفال.
وبحسب السلطات، سبب الحادث قيد التحقيق.
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