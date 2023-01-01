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https://sputnikarabic.ae/20230101/ميقاتي-ناعيا-البابا-الراحل-بنديكتوس-كان-رجل-حوار-الأديان-وصديقا-للبنان-واللبنانيين-1071811393.html
ميقاتي ناعيا البابا الراحل بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين
ميقاتي ناعيا البابا الراحل بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين
بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي برقية عزاء في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس، إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحالي. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:39+0000
2023-01-01T07:39+0000
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ووفقا لما نشره مكتب رئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبرق ميقاتي معزيًا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث عبّر عن حزنه لرحيل البابا بنديكتوس.ووصف ميقاتي بنديكتوس بأنه كان رجل حوار الأدديان، مؤكدًا أنه كان صديقا للبنان واللبنانيين.ولفت بيان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له التعازي بوفاة البابا بنيدكتوس.وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".طالع أيضا: دفن جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر في مقابر كاتدرائية القديس بطرس
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان

ميقاتي ناعيا البابا الراحل بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين

07:39 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي برقية عزاء في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس، إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحالي.
ووفقا لما نشره مكتب رئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبرق ميقاتي معزيًا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث عبّر عن حزنه لرحيل البابا بنديكتوس.
ووصف ميقاتي بنديكتوس بأنه كان رجل حوار الأدديان، مؤكدًا أنه كان صديقا للبنان واللبنانيين.
ولفت بيان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له التعازي بوفاة البابا بنيدكتوس.

وكان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، قد توفي أمس السبت، عن عمر يناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.

وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".
طالع أيضا: دفن جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر في مقابر كاتدرائية القديس بطرس
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