ميقاتي ناعيا البابا الراحل بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي برقية عزاء في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس، إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الحالي.
ووفقا لما نشره مكتب رئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبرق ميقاتي معزيًا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث عبّر عن حزنه لرحيل البابا بنديكتوس.
1/2 أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس معزياً بوفاة قداسة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، معبراً عن حزنه "برحيل قداسة البابا السابق، رجل حوار الاديان وصديق لبنان واللبنانيين" ...#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @bkerki @Pontifex_ar— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 31, 2022
ووصف ميقاتي بنديكتوس بأنه كان رجل حوار الأدديان، مؤكدًا أنه كان صديقا للبنان واللبنانيين.
2/2 وقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له التعازي بوفاة البابا #لبنان #pcm— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 31, 2022
ولفت بيان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له التعازي بوفاة البابا بنيدكتوس.
وكان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، قد توفي أمس السبت، عن عمر يناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.
وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".