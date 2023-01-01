https://sputnikarabic.ae/20230101/نتفليكس-تطرح-برامج-لياقة-للصحة-البدنية-بالتعاون-مع-شركة-نايكي-1071817970.html
"نتفليكس" تطرح برامج لياقة للصحة البدنية بالتعاون مع شركة "نايكي"
"نتفليكس" تطرح برامج لياقة للصحة البدنية بالتعاون مع شركة "نايكي"
طرحت شبكة "نتفليكس" برامج لياقة للصحة البدنية بمحتوى لياقة جديد من شركة "نايكي". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T11:53+0000
2023-01-01T11:53+0000
2023-01-01T11:53+0000
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وطرحت منصة البث 46 تمرينًا عن طريق مقاطع فيديو أخيرًا منNike Training Club (NTC)، تطبيق العلامة التجارية الرياضية، ومن المقرر أن تضيف 43 مقطعًا إضافيًّا طوال عام 2023.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدفعة الأولى، التي يبلغ مجموعها 30 ساعة، تشمل برامج لأساسيات اللياقة الصحية البدنية واليوغا والتدريب عالي الكثافة والقوة والتدريب الأساسي، وكلها يقودها مدرب لياقة من "نايكي".واضافت الصحيفة أن البرامج ستكون متاحة بلغات متعددة في جميع خطط الشبكة الأشهر في العالم، مع تدريبات لجميع مستويات اللياقة البدنية والاهتمامات، كما سيتضمن كل برنامج تدريب لـ "NTC"، حلقات متعددة ويختار الأعضاء التدريبات حسب النوع أو المدة.يشار إلى أن شبكة "نتفليكس" من المحتمل أن تفرض الحظر الجديد على مشاركة كلمات مرور الحسابات قريبًا وبحذر، لأنها تخشى رد فعل عنيفًا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, المجتمع, لياقة بدنية, مستجدات نتفليكس
منوعات, المجتمع, لياقة بدنية, مستجدات نتفليكس
"نتفليكس" تطرح برامج لياقة للصحة البدنية بالتعاون مع شركة "نايكي"
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طرحت شبكة "نتفليكس" برامج لياقة للصحة البدنية بمحتوى لياقة جديد من شركة "نايكي".
وطرحت منصة البث 46 تمرينًا عن طريق مقاطع فيديو أخيرًا منNike Training Club (NTC)، تطبيق العلامة التجارية الرياضية، ومن المقرر أن تضيف 43 مقطعًا إضافيًّا طوال عام 2023.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن الدفعة الأولى، التي يبلغ مجموعها 30 ساعة، تشمل برامج لأساسيات اللياقة الصحية البدنية واليوغا والتدريب عالي الكثافة والقوة والتدريب الأساسي، وكلها يقودها مدرب لياقة من "نايكي".
واضافت الصحيفة أن البرامج ستكون متاحة بلغات متعددة في جميع خطط الشبكة الأشهر في العالم، مع تدريبات لجميع مستويات اللياقة البدنية والاهتمامات، كما سيتضمن كل برنامج تدريب لـ "NTC"، حلقات متعددة ويختار الأعضاء التدريبات حسب النوع أو المدة.
وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي المشارك ريد هاستينغز، أخبر كبار المسؤولين التنفيذيين في اجتماع الشركة أن مشاركة كلمات المرور استمرت لفترة طويلة وأن الوباء أخفى فقط مدى سوء الأمر.
يشار إلى أن شبكة "نتفليكس" من المحتمل أن تفرض الحظر الجديد على مشاركة كلمات مرور الحسابات قريبًا وبحذر، لأنها تخشى رد فعل عنيفًا.