https://sputnikarabic.ae/20230101/نحو-473-ألف-لاجئ-أوكراني-يحصلون-على-تأشيرات-للإقامة-في-التشيك-خلال-2022-1071824606.html

نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022

نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022

قالت وزارة الداخلية التشيكية، اليوم الأحد، إن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T14:57+0000

2023-01-01T14:57+0000

2023-01-01T14:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060435945_0:187:2723:1718_1920x0_80_0_0_529f768f6bb8d62a80eca31081f6185b.jpg

سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن " 473216 لاجئا أوكرانيا حصلوا على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد في جمهورية التشيك في عام 2022 ، أكثر من نصفهم خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ثم انخفض عدد اللاجئين في الأشهر التالية، فيما حصل 8746 شخصا على تأشيرات في جمهورية التشيك في ديسمبر وحده، منهم 1293 في الاسبوع الاخير من العام".يشار إلى أنه يحق لحاملي التأشيرات المؤقتة الحصول على التأمين الصحي والتعليم والعمل في جمهورية التشيك، كما أوضحت الوزارة أن ما يقرب من 20% من اللاجئين في عام 2022 عادوا إلى أوكرانيا أو انتقلوا إلى بلدان أخرى.وأوضحت الوزارة أنه لا توجد بيانات دقيقة عن ذلك، حيث لا توجد ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين لم يرتفع مع بداية فصل الشتاء على عكس التوقعات.وبحسب وزارة العمل التشيكية، فقد وجد نحو 115 ألف لاجئ أوكراني عملا في مؤسسات وشركات، بينما يدرس 35 ألف طفل في المدارس التشيكية.يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.

https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا