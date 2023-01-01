https://sputnikarabic.ae/20230101/نحو-473-ألف-لاجئ-أوكراني-يحصلون-على-تأشيرات-للإقامة-في-التشيك-خلال-2022-1071824606.html
نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022
نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022
قالت وزارة الداخلية التشيكية، اليوم الأحد، إن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:57+0000
2023-01-01T14:57+0000
2023-01-01T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060435945_0:187:2723:1718_1920x0_80_0_0_529f768f6bb8d62a80eca31081f6185b.jpg
سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن " 473216 لاجئا أوكرانيا حصلوا على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد في جمهورية التشيك في عام 2022 ، أكثر من نصفهم خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ثم انخفض عدد اللاجئين في الأشهر التالية، فيما حصل 8746 شخصا على تأشيرات في جمهورية التشيك في ديسمبر وحده، منهم 1293 في الاسبوع الاخير من العام".يشار إلى أنه يحق لحاملي التأشيرات المؤقتة الحصول على التأمين الصحي والتعليم والعمل في جمهورية التشيك، كما أوضحت الوزارة أن ما يقرب من 20% من اللاجئين في عام 2022 عادوا إلى أوكرانيا أو انتقلوا إلى بلدان أخرى.وأوضحت الوزارة أنه لا توجد بيانات دقيقة عن ذلك، حيث لا توجد ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين لم يرتفع مع بداية فصل الشتاء على عكس التوقعات.وبحسب وزارة العمل التشيكية، فقد وجد نحو 115 ألف لاجئ أوكراني عملا في مؤسسات وشركات، بينما يدرس 35 ألف طفل في المدارس التشيكية.يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060435945_91:0:2630:1904_1920x0_80_0_0_7cb1a1b84df6c439ac4b175c4f0ec698.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022
تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية التشيكية، اليوم الأحد، إن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، جاء من بينهم أكثر من 8700 شخص في ديسمبر/ كانون الأول وحده.
سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن " 473216 لاجئا أوكرانيا حصلوا على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد في جمهورية التشيك في عام 2022 ، أكثر من نصفهم خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ثم انخفض عدد اللاجئين في الأشهر التالية، فيما حصل 8746 شخصا على تأشيرات في جمهورية التشيك في ديسمبر وحده، منهم 1293 في الاسبوع الاخير من العام".
يشار إلى أنه يحق لحاملي التأشيرات المؤقتة الحصول على التأمين الصحي والتعليم والعمل في جمهورية التشيك، كما أوضحت الوزارة أن ما يقرب من 20% من اللاجئين في عام 2022 عادوا إلى أوكرانيا أو انتقلوا إلى بلدان أخرى.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد بيانات دقيقة عن ذلك، حيث لا توجد ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين لم يرتفع مع بداية فصل الشتاء على عكس التوقعات.
وبحسب وزارة العمل التشيكية، فقد وجد نحو 115 ألف لاجئ أوكراني عملا في مؤسسات وشركات، بينما يدرس 35 ألف طفل في المدارس التشيكية.
يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.