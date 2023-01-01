عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/نحو-473-ألف-لاجئ-أوكراني-يحصلون-على-تأشيرات-للإقامة-في-التشيك-خلال-2022-1071824606.html
نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022
نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022
قالت وزارة الداخلية التشيكية، اليوم الأحد، إن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:57+0000
2023-01-01T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060435945_0:187:2723:1718_1920x0_80_0_0_529f768f6bb8d62a80eca31081f6185b.jpg
سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن " 473216 لاجئا أوكرانيا حصلوا على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد في جمهورية التشيك في عام 2022 ، أكثر من نصفهم خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ثم انخفض عدد اللاجئين في الأشهر التالية، فيما حصل 8746 شخصا على تأشيرات في جمهورية التشيك في ديسمبر وحده، منهم 1293 في الاسبوع الاخير من العام".يشار إلى أنه يحق لحاملي التأشيرات المؤقتة الحصول على التأمين الصحي والتعليم والعمل في جمهورية التشيك، كما أوضحت الوزارة أن ما يقرب من 20% من اللاجئين في عام 2022 عادوا إلى أوكرانيا أو انتقلوا إلى بلدان أخرى.وأوضحت الوزارة أنه لا توجد بيانات دقيقة عن ذلك، حيث لا توجد ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين لم يرتفع مع بداية فصل الشتاء على عكس التوقعات.وبحسب وزارة العمل التشيكية، فقد وجد نحو 115 ألف لاجئ أوكراني عملا في مؤسسات وشركات، بينما يدرس 35 ألف طفل في المدارس التشيكية.يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/ضابط-سابق-في-الجيش-الأمريكي-على-أوكرانيا-ألا-تفكر-بهزيمة-الجيش-الروسي-1071814509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060435945_91:0:2630:1904_1920x0_80_0_0_7cb1a1b84df6c439ac4b175c4f0ec698.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

نحو 473 ألف لاجئ أوكراني يحصلون على تأشيرات للإقامة في التشيك خلال 2022

14:57 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الداخلية التشيكية، اليوم الأحد، إن أكثر من 473 ألف لاجئ من أوكرانيا حصلوا على تأشيرات للإقامة المؤقتة في جمهورية التشيك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، جاء من بينهم أكثر من 8700 شخص في ديسمبر/ كانون الأول وحده.
سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن " 473216 لاجئا أوكرانيا حصلوا على تأشيرات إقامة لمدة عام واحد في جمهورية التشيك في عام 2022 ، أكثر من نصفهم خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار، ثم انخفض عدد اللاجئين في الأشهر التالية، فيما حصل 8746 شخصا على تأشيرات في جمهورية التشيك في ديسمبر وحده، منهم 1293 في الاسبوع الاخير من العام".
يشار إلى أنه يحق لحاملي التأشيرات المؤقتة الحصول على التأمين الصحي والتعليم والعمل في جمهورية التشيك، كما أوضحت الوزارة أن ما يقرب من 20% من اللاجئين في عام 2022 عادوا إلى أوكرانيا أو انتقلوا إلى بلدان أخرى.
طيار القوات الجوية-الفضائية الروسية بجوار المروحية مي-8 أ/م/ش/ت في مطار القاعدة الجوية السورية حميميم. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
ضابط سابق في الجيش الأمريكي: على أوكرانيا ألا تفكر بهزيمة الجيش الروسي
10:11 GMT
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد بيانات دقيقة عن ذلك، حيث لا توجد ضوابط حدودية داخل منطقة شنغن، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن عدد اللاجئين الأوكرانيين لم يرتفع مع بداية فصل الشتاء على عكس التوقعات.
وبحسب وزارة العمل التشيكية، فقد وجد نحو 115 ألف لاجئ أوكراني عملا في مؤسسات وشركات، بينما يدرس 35 ألف طفل في المدارس التشيكية.
يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتسببت الأزمة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية طلبا للجوء، ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم ما يقرب من 7.9 مليون لاجئ من أوكرانيا في مختلف الدول الأوروبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала