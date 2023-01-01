https://sputnikarabic.ae/20230101/واشنطن-وسيئول-وطوكيو-تدين-استفزازت-كوريا-الشمالية-وتتوعدها-بالعزلة-1071827367.html

واشنطن وسيئول وطوكيو تدين "استفزازت" كوريا الشمالية وتتوعدها "بالعزلة"

واشنطن وسيئول وطوكيو تدين "استفزازت" كوريا الشمالية وتتوعدها "بالعزلة"

أجرى دبلوماسيون كبار من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مشاورات هاتفية ثلاثية، أدانوا خلالها إطلاق بيونغ يانغ لأول صاروخ في عام 2023، وحذروا من أن... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T16:09+0000

2023-01-01T16:09+0000

2023-01-01T16:09+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

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سيئول- سبوتنيك. أجرت كوريا الشمالية يوم السبت تجارب على إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.وقالت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الصواريخ أطلقت من محافظة تشونغهوا في مقاطعة هوانغهاي بكوريا الشمالية في نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).أطلقت كوريا الشمالية يوم الأحد صاروخا باليستيا آخر قصير المدى، وهو أول صاروخ يجري اختباره من قبل بيونغ يانغ في عام 2023.تحدث الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون عبر الهاتف، مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية فوناكوشي تاكهيرو.وبحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية، أدانوا "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية التجريبي يوم الأحد، وأكدوا أن السبيل الوحيد للتخفيف من معاناة شعبها وسط ظروف اقتصادية قاسية، هو الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الحوار وإعادة توجيه موارد الدولة من تطوير الصواريخ إلى تحسين الرفاهية العامة.وأضافوا أن "استفزازات كوريا الشمالية" ستعمل على تعميق عزلتها وستواجه استعدادا دفاعيا أقوى للتحالف الأمريكي الكوري الجنوبي، والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان واستجابة موحدة وحازمة من المجتمع الدولي .وأشار كبار الدبلوماسيين إلى أن الإجراءات التي أعلنتها بيونغ يانغ لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس كانت "سخيفة" ولن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.في وقت سابق اليوم، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن الولايات المتحدة، بحجة تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان ، تنشئ "نسخة آسيوية من حلف الناتو". كما أمر بتطوير نظام صاروخي باليستي جديد عابر للقارات للقيام بضربة نووية انتقامية سريعة.

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