https://sputnikarabic.ae/20230101/وزيرا-خارجية-روسيا-وتركيا-يبحثان-عقد-لقاء-مع-سوريانتنياهو--يهاجم-قرار-الأمم-المتحدة-بشأن-الاحتلال--1071821377.html

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان عقد لقاء مع سوريا..نتنياهو يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان عقد لقاء مع سوريا..نتنياهو يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي بينهما عقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية السوري، وربما يعقد الاجتماع في... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T14:01+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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1-1 Sputnik World وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان عقد اجتماع مع سوريا

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع في سوريا خلال المكالمة.وقالت وزارة الدفاع التركية بعد اجتماع يوم الأربعاء إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة الاجتماعات.وقال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) إنه لم يتضح بعد أين سيعقد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة المقبل.وأضاف: "لذلك ما زالت تتابع الجهود وبإرادة سياسية لدى الدولة السورية في إطار معالجة العديد من التحديات وأهمها المخاطر والاضطرابات التي يشهدها الشمال السوري فهناك العديد من التنظيمات الإرهابية والانفصالية مازالت متواجدة في هذه المنطقة، لذلك سوريا حريصة على أمنها الوطني ولا يتم ذلك إلا من خلال التنسيق مع الحلفاء والأشقاء وأيضاً مع دول الجوار".نتنياهو يصف قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال بالحقير ، والبرلمان العربي يعتبر القرار تعبيرا عن إرادة لانهاء النظام العنصريوصف رئيس الحكومة الإسرائيلية قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بطلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم" بالحقير.وقال نتنياهو في بيان إن "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس".ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. إلا أن نتنياهو ألمح إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة.بينما رحب البرلمان العربي بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.وقال البرلمان إن القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي.قال المحلل السياسي د. أمجد شهاب "إن حكومة نتنياهو لديها برنامج تصعيدي من خلال ضم أراضي وهدم منازل وسحب إقامات وتهجير، والقرار الأممي الذي صدر بالأمس كان يتناقض مع البرنامج الإسرائيلي وكانت هذه البداية من قبل الحكومة الجديدة التي لا تبشر على مستوى العلاقات الخارجية لأن قرار الجمعية العامة غير ملزم ولا توجد آليات لتطبيقه مهما كان القرار وهناك تخوفات عديدة وقد توجد ثلاثة سيناريوهات لهذا الأمر".وأضاف: "السيناريو الأول وهذا غير مرجح وهو أن المحكمة الدولية تؤيد ما تقوم به إسرائيل تحت بند حق الدفاع عن النفس كما تقول إسرائيل وتفسير قرار 242 بأن هذه الأراضي هي أراضٍ متنازع عليها".وتابع: "قد يكون ذلك مزعج للإسرائيليين ولكن في المنظومة الدولية يوجد تقريباً 754 قرارا للجمعية العامة منذ عام 1948 وحتى اليوم لم يتم تنفيذ أي قرار منهم وأكثر من30 قرار في مجلس الأمن لم يتم تطبيقه وهذا يدل على أن منظومة الأمم المتحدة منظومة عاجزة وفاشلة في حل القضية الفلسطينية".طهران تخطط لمكافحة "فوبيا إيران" وسط استمرار الاحتجاجاتقالت السلطات الإيرانية إنها تتجه لرصد ميزانية لمكافحة ما يعرف بـ"فوبيا إيران"، وذلك في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، عقب منع دول غربية عدّة رعاياها من السفر إليها، وسط استمرار الاحتجاجات في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى.وقالت إيران إن الغرب يستغلون هذه الاحتجاجات لإثارة الشغب والفوضى مستغلين أيضا تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وهو الأمر الذي لن يحدث.وقال الكاتب والمحلل السياسي، مصدق بور، إن هذا المصطلح أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران للتخويف منها.وتابع أن الدوائر الصهيونية والغربية تضخم الخطر الإيراني، من أجل تحقيق أهدافها، والتهويل الإعلامي، عجزا منهم لمواجهة إيران.محكمة هندية تقرر هدم منازل 4500 أسرة غالبيتها من المسلمينتواجه نحو 4500 عائلة، معظمهم مسلمون، مستقبلا غامضا بعد صدور قرار قضائي بإزالة مساكنهم لصالح مشروع سكة حديد، وذلك في منطقة بانبهول بورا التابعة لمديرية هالدواني في ولاية أوتار خاند شمالي الهند.وقد بدأ السكان المهددون بالتهجير من المنطقة بالتظاهر والاحتجاج، مع إبلاغهم من قبل الجهات القضائية بإخلاء المكان قبل أسبوع من إزالة مباني مساكنهم التي توارثوا العيش فيها عن أجدادهم.كما اعتبر مجلس الهنود المسلمين في أمريكا قرار المحكمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، في ظل سلطة حزب الشعب الهندي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.ورفض المجلس ما ذهبت إليه المحكمة من القول إن آلاف الأسر قد سكنت بشكل غير قانوني وأن تلك الأرض ملك لسلطات السكك الحديدية.وذكر أنه منذ لك الحين أصبح الهجوم على جميع الأقليات مدعومة بتصريحات سياسيين في الحزب الحاكم.وأوضح أن الهند بدأت في 2019 إجراء قانون خاص بالمواطنة وتم سحب كثير من هويات المسلمين الذين ولدوا في الهند بعد عام 1971.رئيس وزراء مصر يعلن الإفراج عن بضائع بأكثر من 6 مليارات دولارأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الساعات القادمة ستشهد إفراجا عن جميع البضائع المتراكمة في موانئ البلاد.وأوضح رئيس الحكومة المصرية أنه تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر وحتى نهاية ديسمبر تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط.وأكد أن الأولوية خلال الفترة القادمة "ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان .وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وأن الحكومة "بدأت تنفيذها بالفعل .وأشار إلى انفراجة دولارية في مصر بعد الأزمة الأخيرة التي اتخذت فيها الحكومة المصرية خطوات لحلها كان منها الترشيد في استهلاك الدولار.وأوضح أن معظم السلع التي تم منعها هي سلع استهلاكية استفزازية لا تستفيد منها الطبقة الغالبة من المواطنين.

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