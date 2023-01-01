https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الدفاع-التركي-استفزازات-اليونان-تزيد-التوتر-في-المنطقة-1071817257.html
وزير الدفاع التركي: استفزازات اليونان تزيد التوتر في المنطقة
وزير الدفاع التركي: استفزازات اليونان تزيد التوتر في المنطقة
اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، اليونان بمواصلة الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى زيادة التوترات في المنطقة. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T11:42+0000
2023-01-01T11:42+0000
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ونقلت "تي آر تي" عن أكار، قوله: "على الرغم من أننا نمد يد السلام، إلا أن اليونان تصر على مواصلة أعمالها وتصريحاتها الاستفزازية التي تزيد التوتر باستمرار".وحذرت أنقرة، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، من أنها سترد على التدريبات العسكرية اليونانية التي انطلقت في جزر بحر إيجه.وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "على اليونان التراجع عن انتهاكاتها، والالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالجزر وإلا سنقوم بالخطوات اللازمة".وأضاف تشاووش أوغلو: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تسليح الجزر المنزوعة السلاح والتهديدات الموجهة لنا"، مشيرًا بشكل خاص إلى اتفاقيتي لوزان وباريس، محذرًا من أن "سيادة الجزر ستكون موضع نقاش في حال لم تكف اليونان عن انتهاك وضع جزر بحر إيجه".
https://sputnikarabic.ae/20221201/إعلام-تركيا-تركب-خزان-غاز-عملاق-في-البحر-1070719696.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
وزير الدفاع التركي: استفزازات اليونان تزيد التوتر في المنطقة
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اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، اليونان بمواصلة الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى زيادة التوترات في المنطقة.
ونقلت "تي آر تي" عن أكار، قوله: "على الرغم من أننا نمد يد السلام، إلا أن اليونان تصر على مواصلة أعمالها وتصريحاتها الاستفزازية التي تزيد التوتر باستمرار".
وحذرت أنقرة، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، من أنها سترد على التدريبات العسكرية اليونانية التي انطلقت في جزر بحر إيجه.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "على اليونان التراجع عن انتهاكاتها، والالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالجزر وإلا سنقوم بالخطوات اللازمة".
وأضاف تشاووش أوغلو
: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تسليح الجزر المنزوعة السلاح والتهديدات الموجهة لنا"، مشيرًا بشكل خاص إلى اتفاقيتي لوزان وباريس، محذرًا من أن "سيادة الجزر ستكون موضع نقاش في حال لم تكف اليونان عن انتهاك وضع جزر بحر إيجه".