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وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوات بلاده ضمن "اليونيفيل" في لبنان
وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوات بلاده ضمن "اليونيفيل" في لبنان
نشر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، مقطعا مصورا عبر "تويتر" من زيارة أجراها إلى جنود ‏تابعين لبلاده من قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T07:37+0000
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وأوضح أن الفيديو للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" في لبنان، "متمنيا ليلة رأس السنة الجديدة للجيوش الفرنسية، وعلى وجه الخصوص للجنود الذين يراقبون الليلة لحماية الفرنسيين"، وفق قوله.وكتب في تغريدة له إن "فرنسا مساهم مهم وتاريخي في "اليونيفيل"، المتمركزة في جنوب لبنان منذ عام 1978".وتأتي زيارة لوكارنو إلى "اليونيفيل" بعد أسبوعين من حادث مقتل جندي أيرلندي في "اليونيفيل" في قرية العاقبية جنوبي لبنان.منذ الانفجار الهائل في مرفا بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، حيث سيذهب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، ضمن زيارته إلى لبنان، تحاول فرنسا تشجيع الطبقة السياسية هناك على الشروع في إصلاحات، بينما حالت الانقسامات السياسية منذ شهرين دون انتخاب رئيس للبلاد.ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ العصر الحديث، إذ فقدت العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
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لبنان, العالم, العالم العربي, اليونيفيل
لبنان, العالم, العالم العربي, اليونيفيل

وزير الدفاع الفرنسي يتفقد قوات بلاده ضمن "اليونيفيل" في لبنان

07:37 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYATوزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكارنو، يزور مقر قوات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" في بلدة الناقورة جنوب لبنان، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكارنو، يزور مقر قوات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوب لبنان، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكارنو، يزور مقر قوات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" في بلدة الناقورة جنوب لبنان، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYAT
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نشر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، مقطعا مصورا عبر "تويتر" من زيارة أجراها إلى جنود ‏تابعين لبلاده من قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في الناقورة في لبنان، عشية رأس السنة الميلادية.‏
وأوضح أن الفيديو للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن "اليونيفيل" في لبنان، "متمنيا ليلة رأس السنة الجديدة للجيوش الفرنسية، وعلى وجه الخصوص للجنود الذين يراقبون الليلة لحماية الفرنسيين"، وفق قوله.
وكتب في تغريدة له إن "فرنسا مساهم مهم وتاريخي في "اليونيفيل"، المتمركزة في جنوب لبنان منذ عام 1978".

وأضاف أن زيارته إلى الكتيبة الفرنسية "تؤكد من جديد قدرتنا على تنفيذ عمليات حفظ السلام الرئيسية في إطار القوات المسلحة الفرنسية".

وتأتي زيارة لوكارنو إلى "اليونيفيل" بعد أسبوعين من حادث مقتل جندي أيرلندي في "اليونيفيل" في قرية العاقبية جنوبي لبنان.
منذ الانفجار الهائل في مرفا بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، حيث سيذهب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو، ضمن زيارته إلى لبنان، تحاول فرنسا تشجيع الطبقة السياسية هناك على الشروع في إصلاحات، بينما حالت الانقسامات السياسية منذ شهرين دون انتخاب رئيس للبلاد.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ العصر الحديث، إذ فقدت العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
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