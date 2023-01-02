https://sputnikarabic.ae/20230102/إسرائيل-ترفع-أسعار-الفائدة-إلى-أعلى-مستوياتها-منذ-عام-2008-1071861516.html
إسرائيل ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
إسرائيل ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
رفعت إسرائيل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، اليوم الاثنين، ما أثار تكهنات بأن البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تمديد دورة التشديد النقدي... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:42+0000
2023-01-02T16:42+0000
2023-01-02T16:42+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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رفع بنك إسرائيل الفائدة القياسية إلى 3.75% من 3.25%. توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة "بلومبيرغ" رفع أسعار الفائدة، ورجح معظمهم زيادة بمقدار 50 نقطة أساس. يعد هذا أبكر قرار بشأن أسعار الفائدة في عام جديد حول العالم، منذ عام 2009. لم يتغير سعر صرف الشيكل في أعقاب الإعلان عن القرار اليوم.وقالت اللجنة النقدية إن عوامل من بينها تراجع أسعار النفط وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد يمكن أن تعمل على تقليل الضغط على التضخم "لكن مع بعض التأخير والاعتماد على تطورات سعر الصرف".وأضافت أن هذه الاتجاهات وعملية التشديد النقدي في إسرائيل والخارج، فضلا عن اعتدال الطلب، تعمل على تهدئة التضخم، ومع ذلك، سيكون لمدى التوسع المالي وتطوير الأجور تأثير على وتيرة تقارب التضخم مع النطاق المستهدف.قال نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير في نوفمبر/ تشرين الثاني إن بنك إسرائيل يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فوق 3.5% والبقاء هناك لمعظم هذا العام. يتوقع بنك "سيتي جروب" وبنك "هبوعليم" وبنك "لئومي" استقرار المعدل الرئيسي بين 3.75% و4%.
https://sputnikarabic.ae/20221228/هل-يضع-عام-2023-حدا-لأزمة-التضخم-المفرط؟-وإلى-أين-يتجه-الاقتصاد-العالمي؟-1071695353.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
اقتصاد, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
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رفعت إسرائيل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، اليوم الاثنين، ما أثار تكهنات بأن البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تمديد دورة التشديد النقدي لمعالجة التضخم المتفاقم.
رفع بنك إسرائيل الفائدة القياسية إلى 3.75% من 3.25%. توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة
"بلومبيرغ" رفع أسعار الفائدة، ورجح معظمهم زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.
يعد هذا أبكر قرار بشأن أسعار الفائدة في عام جديد حول العالم، منذ عام 2009. لم يتغير سعر صرف الشيكل في أعقاب الإعلان عن القرار اليوم.
28 ديسمبر 2022, 11:56 GMT
وقالت اللجنة النقدية إن عوامل من بينها تراجع أسعار النفط وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد يمكن أن تعمل على تقليل الضغط على التضخم "لكن مع بعض التأخير والاعتماد على تطورات سعر الصرف".
وأضافت أن هذه الاتجاهات وعملية التشديد النقدي في إسرائيل
والخارج، فضلا عن اعتدال الطلب، تعمل على تهدئة التضخم، ومع ذلك، سيكون لمدى التوسع المالي وتطوير الأجور تأثير على وتيرة تقارب التضخم مع النطاق المستهدف.
قال نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير في نوفمبر/ تشرين الثاني إن بنك إسرائيل يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فوق 3.5% والبقاء هناك لمعظم هذا العام. يتوقع بنك "سيتي جروب" وبنك "هبوعليم" وبنك "لئومي" استقرار المعدل الرئيسي بين 3.75% و4%.