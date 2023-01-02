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https://sputnikarabic.ae/20230102/إعادة-فتح-جسر-رئيسي-يربط-بين-كولومبيا-وفنزويلا-بعد-7-سنوات-من-إغلاقه-1071841529.html
إعادة فتح جسر رئيسي يربط بين كولومبيا وفنزويلا بعد 7 سنوات من إغلاقه
إعادة فتح جسر رئيسي يربط بين كولومبيا وفنزويلا بعد 7 سنوات من إغلاقه
أعادت كولومبيا وفنزويلا فتح جسر رئيسي يربط بين البلدين، بعد نحو 7 سنوات من إغلاقه وسط توترات سياسية، الأمر الذي يعني بدء حقبة جديدة من العلاقات المحسنة في ظل... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T07:47+0000
2023-01-02T07:47+0000
أخبار كولومبيا
تغيير السلطة في فنزويلا
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والتقى وفدان بقيادة وزير التجارة الكولومبي، جيرمان أومانا، وحاكم ولاية تاتشيرا الفنزويلية، فريدي برنال، في منتصف جسر "تينديتاس" الرابط بين تاتشيرا وولاية نورتي دي سانتاندير الكولومبية، للمشاركة في حفل الافتتاح يوم الأحد.وقال برنال: "اعتبارا من اليوم كافة المعابر الحدودية مفتوحة أمام النقل"، مضيفا أن الإرادة السياسية موجودة لمواصلة تحسين العلاقات، بحسب "أسوشيتدبرس".وانتهت عملية بناء الجسر في عام 2016، لكن لم يتم افتتاحه بسبب الأزمة السياسية بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.وصمم الجسر الذي بلغت تكلفته أكثر من 32 مليون دولار لتخفيف الزحام على جسرين آخرين في المنطقة ولتسهيل التجارة.في عام 2019، أمر الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بوضع شحنات أكثر من 12 حاوية على الجسر في إغلاق رمزي اعتراضا على محاولات المعارضة جلب مساعدات إنسانية إلى فنزويلا من كولومبيا.أعيدت العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين كولومبيا وفنزويلا في سبتمبر/ أيلول بعد تنصيب جوستافو بيترو كرئيس لكولومبيا.كان سلف بيترو، إيفان دوكي، قد وصف مادورو بأنه "ديكتاتور'' وجعل كولومبيا واحدة من 50 دولة اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، واصفا الانتخابات التي أعيد فيها انتخاب مادورو بأنها مزورة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/فنزويلا-وكولومبيا-تعيدان-العلاقات-الدبلوماسية-بعد-انقطاع-دام-ثلاث-سنوات-1066952339.html
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أخبار كولومبيا, تغيير السلطة في فنزويلا
أخبار كولومبيا, تغيير السلطة في فنزويلا

إعادة فتح جسر رئيسي يربط بين كولومبيا وفنزويلا بعد 7 سنوات من إغلاقه

07:47 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعادت كولومبيا وفنزويلا فتح جسر رئيسي يربط بين البلدين، بعد نحو 7 سنوات من إغلاقه وسط توترات سياسية، الأمر الذي يعني بدء حقبة جديدة من العلاقات المحسنة في ظل حكم الرئيس اليساري الجديد لكولومبيا.
والتقى وفدان بقيادة وزير التجارة الكولومبي، جيرمان أومانا، وحاكم ولاية تاتشيرا الفنزويلية، فريدي برنال، في منتصف جسر "تينديتاس" الرابط بين تاتشيرا وولاية نورتي دي سانتاندير الكولومبية، للمشاركة في حفل الافتتاح يوم الأحد.
الرئيس غوستافو بيترو مرسومًا بتعيين ماريو بينيديتي سفيراً جديداً لفنزويلا 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
فنزويلا وكولومبيا تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام ثلاث سنوات
29 أغسطس 2022, 02:51 GMT
وقال برنال: "اعتبارا من اليوم كافة المعابر الحدودية مفتوحة أمام النقل"، مضيفا أن الإرادة السياسية موجودة لمواصلة تحسين العلاقات، بحسب "أسوشيتدبرس".
وانتهت عملية بناء الجسر في عام 2016، لكن لم يتم افتتاحه بسبب الأزمة السياسية بين البلدين الواقعين في أمريكا الجنوبية.
وصمم الجسر الذي بلغت تكلفته أكثر من 32 مليون دولار لتخفيف الزحام على جسرين آخرين في المنطقة ولتسهيل التجارة.
في عام 2019، أمر الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بوضع شحنات أكثر من 12 حاوية على الجسر في إغلاق رمزي اعتراضا على محاولات المعارضة جلب مساعدات إنسانية إلى فنزويلا من كولومبيا.
أعيدت العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين كولومبيا وفنزويلا في سبتمبر/ أيلول بعد تنصيب جوستافو بيترو كرئيس لكولومبيا.
كان سلف بيترو، إيفان دوكي، قد وصف مادورو بأنه "ديكتاتور'' وجعل كولومبيا واحدة من 50 دولة اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، واصفا الانتخابات التي أعيد فيها انتخاب مادورو بأنها مزورة.
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