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https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تمتلك-60-رأسا-نوويا-1071849148.html
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
قدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:37+0000
2023-01-02T12:37+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.وقدرت مجلة نشرة علماء الذرة الأمريكية "بي أيه إس" في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول مخزون كوريا الشمالية ما بين 20 و30 رأسا نوويا تم تحضير أغلبها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.وأفاد المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن كوريا الشمالية لديها 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي تؤهلها لإنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا.فيما يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.
https://sputnikarabic.ae/20230102/كوريا-الجنوبية-تناقش-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-عقب-تهديدات-جارتها-الشمالية-1071846637.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا

12:37 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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قدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.

وينصب الاهتمام على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا الشمالية هذا العام.

وقدرت مجلة نشرة علماء الذرة الأمريكية "بي أيه إس" في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول مخزون كوريا الشمالية ما بين 20 و30 رأسا نوويا تم تحضير أغلبها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.
وأفاد المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن كوريا الشمالية لديها 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي تؤهلها لإنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
كوريا الجنوبية تناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع أمريكا عقب تهديدات جارتها الشمالية
11:20 GMT

واعتبر مركز أبحاث إبطال الأسلحة النووية بجامعة ناغازاكي اليابانية في تقرير له أن كوريا الشمالية تمتلك 40 رأسا نوويا منذ يونيو من عام 2022.

فيما يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.
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