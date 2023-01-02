https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تمتلك-60-رأسا-نوويا-1071849148.html
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
قدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:37+0000
2023-01-02T12:37+0000
2023-01-02T12:37+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.وقدرت مجلة نشرة علماء الذرة الأمريكية "بي أيه إس" في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول مخزون كوريا الشمالية ما بين 20 و30 رأسا نوويا تم تحضير أغلبها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.وأفاد المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن كوريا الشمالية لديها 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي تؤهلها لإنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا.فيما يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.
https://sputnikarabic.ae/20230102/كوريا-الجنوبية-تناقش-إجراء-مناورات-نووية-مشتركة-مع-أمريكا-عقب-تهديدات-جارتها-الشمالية-1071846637.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
إعلام: كوريا الشمالية قد تمتلك 60 رأسا نوويا
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قدرت مراكز بحث، اليوم الاثنين، امتلاك كوريا الشمالية ترسانة قدرها من 15 إلى 60 رأسا نوويا.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب
" بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون طالب في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم والتي استمرت من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.
وينصب الاهتمام على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا الشمالية هذا العام.
وقدرت مجلة نشرة علماء الذرة الأمريكية "بي أيه إس" في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول مخزون كوريا الشمالية ما بين 20 و30 رأسا نوويا تم تحضير أغلبها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.
وأفاد المعهد الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن كوريا الشمالية لديها 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي تؤهلها لإنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا.
واعتبر مركز أبحاث إبطال الأسلحة النووية بجامعة ناغازاكي اليابانية في تقرير له أن كوريا الشمالية تمتلك 40 رأسا نوويا منذ يونيو من عام 2022.
فيما يعتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 أن كوريا الشمالية
تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.