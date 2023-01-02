https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-لن-تتمكن-أوكرانيا-من-استخدام-أنظمة-باتريوت-حتى-عام-2024-1071849267.html

إعلام: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أنظمة "باتريوت" حتى عام 2024

إعلام: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أنظمة "باتريوت" حتى عام 2024

على عكس الافتراضات العامة بأن تسليم أنظمة صواريخ "باتريوت" سيبدأ في النصف الأول من عام 2023، سيستغرق تدريب فرق الإصلاح المحلية وحدها نحو 53 أسبوعا، مما سيسمح... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T12:51+0000

2023-01-02T12:51+0000

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وكتبت صحيفة "مليتيري ووتش" الأمريكية، أن هناك الكثير من الاستعدادات قبل أن يتم تطبيق نظام باتريوت في أوكرانيا".كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تسليم بطارية "باتريوت" واحدة فقط إلى أوكرانيا، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليتها في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، لا سيما بالنظر إلى التجربة القتالية المشكوك فيها للنظام في مسارح العمليات الأخرى.تؤكد خدمة أبحاث الكونغرس أنه من غير المعروف أيضًا من أين ستأتي بطارية "باتريوت" هذه، حيث يتم استخدام الوحدات الحالية في منشآت عسكرية مهمة أخرى، وقد يتسبب نقل هذا النوع من الأسلحة في حدوث مشكلات.كما أشارت الصحيفة إلى مشكلة التكلفة العالية لصواريخ كروز لنظام الدفاع الجوي هذا، كون أن تكلفة قذيفة واحدة تقدر بنحو مليون دولار.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

https://sputnikarabic.ae/20221231/تحذير-في-الكونغرس-الأمريكي-من-الخطر-الجسيم-في-تسليم-شحنات-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071785890.html

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