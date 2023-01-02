https://sputnikarabic.ae/20230102/إعلام-لن-تتمكن-أوكرانيا-من-استخدام-أنظمة-باتريوت-حتى-عام-2024-1071849267.html
إعلام: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أنظمة "باتريوت" حتى عام 2024
إعلام: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أنظمة "باتريوت" حتى عام 2024
على عكس الافتراضات العامة بأن تسليم أنظمة صواريخ "باتريوت" سيبدأ في النصف الأول من عام 2023، سيستغرق تدريب فرق الإصلاح المحلية وحدها نحو 53 أسبوعا، مما سيسمح... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:51+0000
2023-01-02T12:51+0000
2023-01-02T12:51+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
واشنطن
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وكتبت صحيفة "مليتيري ووتش" الأمريكية، أن هناك الكثير من الاستعدادات قبل أن يتم تطبيق نظام باتريوت في أوكرانيا".كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تسليم بطارية "باتريوت" واحدة فقط إلى أوكرانيا، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليتها في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، لا سيما بالنظر إلى التجربة القتالية المشكوك فيها للنظام في مسارح العمليات الأخرى.تؤكد خدمة أبحاث الكونغرس أنه من غير المعروف أيضًا من أين ستأتي بطارية "باتريوت" هذه، حيث يتم استخدام الوحدات الحالية في منشآت عسكرية مهمة أخرى، وقد يتسبب نقل هذا النوع من الأسلحة في حدوث مشكلات.كما أشارت الصحيفة إلى مشكلة التكلفة العالية لصواريخ كروز لنظام الدفاع الجوي هذا، كون أن تكلفة قذيفة واحدة تقدر بنحو مليون دولار.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
https://sputnikarabic.ae/20221231/تحذير-في-الكونغرس-الأمريكي-من-الخطر-الجسيم-في-تسليم-شحنات-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071785890.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, واشنطن
العالم, أخبار أوكرانيا, واشنطن
إعلام: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أنظمة "باتريوت" حتى عام 2024
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على عكس الافتراضات العامة بأن تسليم أنظمة صواريخ "باتريوت" سيبدأ في النصف الأول من عام 2023، سيستغرق تدريب فرق الإصلاح المحلية وحدها نحو 53 أسبوعا، مما سيسمح باستخدامها فقط في عام 2024.
وكتبت صحيفة "مليتيري ووتش" الأمريكية، أن هناك الكثير من الاستعدادات قبل أن يتم تطبيق نظام باتريوت في أوكرانيا".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تسليم بطارية "باتريوت" واحدة فقط إلى أوكرانيا، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليتها في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، لا سيما بالنظر إلى التجربة القتالية المشكوك فيها للنظام في مسارح العمليات الأخرى.
تؤكد خدمة أبحاث الكونغرس أنه من غير المعروف أيضًا من أين ستأتي بطارية "باتريوت" هذه، حيث يتم استخدام الوحدات الحالية في منشآت عسكرية مهمة أخرى، وقد يتسبب نقل هذا النوع من الأسلحة في حدوث مشكلات.
31 ديسمبر 2022, 09:12 GMT
كما أشارت الصحيفة إلى مشكلة التكلفة العالية لصواريخ كروز لنظام الدفاع الجوي هذا، كون أن تكلفة قذيفة واحدة تقدر بنحو مليون دولار.
وختمت الصحيفة: "هناك نقطة أخرى تمت مناقشتها بشدة في سياق شحنات باتريوت، على الرغم من عدم ذكرها في تقرير خدمة أبحاث الكونغرس، وهي أن التدمير السريع للمجمعات تقويض لمعنويات الأوكرانيين وثقة الحلفاء في نظام الصواريخ، الذي يعتبر الدعامة الأساسية للقوات الأمريكية. أخيرًا، يمكن أن يؤدي التدهور السريع لشبكة الدفاع الجوي الأوكرانية والعدد المحدود للغاية من أنظمة باتريوت، إلى جانب قدرتها المحدودة نسبيا على التنقل، إلى تركهم ضعفاء للغاية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنحو ملياري دولار، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي يوفر الحماية ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.